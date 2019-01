La 'Operación Lauxar' se salda con la incautación de 500 plantas de marihuana en Bayárcal y Paterna Agentes de la Guardia Civil junto a las plantas incautadas. La Guardia Civil detiene, además, a tres personas por un delito contra la salud pública A. MALDONADO Almería Miércoles, 16 enero 2019, 13:38

Como resultado de la denominada 'Operación Lauxar', agentes de la Guardia Civil de Almería han llevada a cabo la detención de tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública así como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico, al encontrar dos plantaciones de marihuana en sendas viviendas de las localidades almerienses de Paterna del Río y Bayárcal, localizando un total de 498 plantas de marihuana.

Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana (Cannabis sátiva).

Dentro de los cometidos de seguridad ciudadana realizados por la Guardia Civil en este sentido, y una vez que los agentes analizan la información obtenida durante la investigación del homicidio doloso ocurrido recientemente en la localidad de Paterna del Río, sospechan de la posible existencia de, al menos, una plantación de marihuana en una vivienda de la misma localidad.

Desde ese momento los agentes centran la investigación en un grupo de personas, vecinos de la zona, los cuales serían los encargados del cultivo, elaboración y distribución de la plantación de marihuana, estableciendo un discreto dispositivo de vigilancia sobre los componentes del grupo.

Como resultado de estas vigilancias, los agentes comprueban que el grupo está perfectamente estructurado, contando cada uno de sus miembros con funciones específicas, destacando el modus operandi de este grupo, logrando situar dos plantaciones diferentes en las localidades de Paterna del Río y otra en la localidad de Bayárcal.

Modus operandi

La forma de actuación de este grupo se repite en las dos plantaciones localizadas por la Guardia Civil en su poder, los ahora detenidos contactaban con vecinos de las localidades con segundas viviendas en la zona para el alquiler de la misma, alquiler que llevarían a cabo a nombre de terceras personas y estaría destinado a un uso ilícito.

Se da la circunstancia que la vivienda utilizada para el cultivo de la marihuana en la localidad de Bayárcal está situada a escasos metros de uno de los colegios públicos.

Una vez situadas las viviendas, los agentes llevan a cabo el registro de ambas, encontrando un total de 489 plantas de marihuana, la mitad de ellas en gran estado de maduración que iban a ser cosechadas próximamente, así como gran cantidad de aparatos de aire acondicionado, conductos, filtros, lámparas, y diferente material eléctrico utilizado para el desarrollo del cultivo.

De la misma forma, los agentes comprueban que las estructuras cuentan con enganches ilegales de luz, por lo que llevan a cabo la detención, hasta el momento, de tres personas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico, no descartando nuevas detenciones relacionadas con la investigación realizada. La operación se saldó además con la detención de J. F. G. G., de 32 años, vecino de Paterna del Río; F. C. C., de 33, con domicilio en Dalías, ingresa en prisión y F. R. E., de 22, también vecino de Dalías que ingresa en prisión.