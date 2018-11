'Qué esperan del PGOU de Adra PP y PSOE'

Nuestros representantes municipales no deben de esperar mucho del Plan de Ordenación Urbanística de Adra (PGOU) cuando en quince años no han sido capaces de ponerlo en marcha. Quince años para aprobarlo y aún siguen vigentes mis obsoletas Normas Subsidiarias (NNSS), como las llamaba la exalcaldesa Mª Carmen Crespo.

En un pleno, el alcalde del PP y un concejal del PSOE se echaban en cara, como un problema importante para Adra, que del PGOU aún no haya nada de nada. Me gustaría que ambos grupos me explicaran a mí, a los posibles inversores que estén pendientes de ese PGOU y, sobre todo, a los vecinos de Adra cuáles son las bondades que nos traerán la puesta en marcha de ese Plan. En mi humilde opinión creo que los portavoces del PP y del PSOE se equivocaban.

Los reproches que la aprobación o no del PGOU se intercambiaron los representantes municipales eran: la oposición (PSOE), que, después de tantos años con mayorías absolutas, no hayan sido capaces de aprobarlo. El alcalde replicaba al PSOE diciéndole que si no se había aprobado era por los impedimentos que la Junta de Andalucía (del PSOE) les pone. Aunque los dos, PP y PSOE, coincidían en la importancia que para Adra tiene ese PGOU.

Ahí es donde está mi duda y lo que motiva esta pregunta: ¿Cómo beneficiará ese Plan a Adra? Porque con los datos que yo tengo, insisto, bondades, pocas. Salvo que PP y PSOE tengan alguna información que yo no tenga, que espero, si la tienen, la compartan y la hagan publica y me repliquen a lo que digo en esta publicación.

¿Qué va a aportar el PGOU a los más de 489.625 metros cuadrados de techo que ya están desarrollados con mis obsoletas NNSS, en los que se pueden construir unas 4.364 viviendas, con las que se podría aumentar el número de habitantes de Adra en casi 11.000, cuando el crecimiento de Adra es de +0.55 %/año (unos 137 habitantes año)?

A ese suelo desarrollado por las NNSS hay que añadir muchos solares sin edificar, estructuras hechas para viviendas aun sin construir, así como solares del Pago del Lugar sin edificar, además de las miles de viviendas vacías que hay en Adra. Según el INE, en 2012, había 3.054 viviendas vacías, un 25,8%.

En algunos de esos suelos desarrollados conforme a las NNSS, se da la circunstancia que algunos pueden ser más baratos de lo que se pagó por ellos cuando se aprobaron los correspondientes P.E.R.I.s o P.P., por estar en manos del SAREB (Banco Malo). Rebaja en el precio de esos solares que los hace más asequibles que los hipotéticos suelos que se pudieran crear con el PGOU.

Aquellos ciudadanos que no estén familiarizados con esto del urbanismo quizás les pueden resultar liosos estos datos, pero, como imagino que los representantes municipales que debatían sobre el PGOU sí deben de saberlos, es por lo que espero que me respondan y nos expliquen cuales son las bondades que esperan del PGOU. Ahora que están muy cerca las elecciones municipales tendrán más motivos para dar esas explicaciones porque tendrán que explicarlo en sus programas electorales.