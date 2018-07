Primarias: ni el 7% del PP, ni el 300% del PSOE de Adra

Hay dos formas distintas de celebrar unas elecciones primarias: las del PP, donde solo un 7% de sus supuestos afiliados tienen derecho a voto, y las del PSOE de Adra, en las que más del 300% de militantes tuvieron derecho de voto en las primarias que designó candidata a la alcaldía. En ambos casos tememos que el resultado final será el mismo que fue en el PSOE de Adra: saldrá elegido quien quiera «el aparato».

A algunos que ya tenemos años y llevamos tiempo en política no nos sorprende que al PP le ocurra lo que le está pasando. No tienen experiencia en primarias y no tenían ganas de hacerlas. Que no les gusten las primarias a los populares no lo decimos porque seamos conocedores del funcionamiento orgánico del PP, que no lo somos. Lo decimos porque las hemerotecas están llenas de declaraciones de dirigentes del PP que manifiestan no creer en ese sistema. Un ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría pensaba que las primarias eran sinónimo de desorden.

De las primarias del PSOE creemos que sí les podemos hablar con algo más de conocimiento. Las primarias que eligieron a José Borrell como candidato a la presidencia del Gobierno se las «cargó» el aparato para que fuera candidato Joaquín Almunia. También hemos vivido las primarias que eligieron a Pedro Sánchez y que al ser acontecimientos más recientes y muy conocidos no tenemos que decirles nada que no conozcan.

Ni con el 7% del PP ni con el 300% del PSOE de Adra han aparecido tantos «opinadores» como los que han aparecido en las primarias que han elegido a Adriana Valverde como candidata a la alcaldía de Almería. Lo peor que hemos visto en estas primarias de Almería ha sido que «los actores» del PSOE provincial y del regional («el aparato») son los mismos que en su día «actuaron» en las primarias de Adra, cuando el «aluvión» (como lo llamaban algunos «opinadores») de nuevos afiliados en Almería fue de solo el 30 o el 40% del censo, revisado por el Federal. El censo de Adra, supuestamente también revisado, fue de más del 300% (de unos 200 afiliados se pasaron a más 630). De esos más de 630 solo 79 votaron la lista con la que se concurrió a las últimas elecciones municipales, lo que evidenció la irrealidad de ese abultado número de militantes que «aparecieron» solo para las primarias.

Lo que no nos explicamos es cómo el PSOE provincial y regional no salieron escarmentados con lo ocurrido en las primarias de Adra, en las que vieron el desastre que su «actuación» produjo en el PSOE abderitano. La Agrupación de Adra está mal desde entonces. De los más de 630 militantes quedan menos de 200. La mayoría de los que quedan son nuevos y de aquellos militantes que pusimos en marcha la Agrupación de Adra en el año 1987 no quedamos casi ninguno, y de esos pocos que quedamos, algunos tenemos abiertos expedientes para expulsarnos del PSOE, según declaraciones de algunos/as dirigentes locales y provinciales.

Por lo dicho en este escrito, algunos pueden pensar que no somos partidarios de las primarias. Quien así lo piense se equivoca. Sí tenemos claro que el derecho de voto de los militantes se debe regular para evitar lo que estamos viendo. Para evitarlo lo que nos gustaría que se hiciera es regular una especie de «mayoría de edad» con la que adquirir el derecho a voto, que podría ser una vez que se tenga uno o dos años de militancia en aquella agrupación municipal donde se vota. Los traslados entre agrupaciones deberían de estar plenamente justificados por razones laborales, familiares, etc. También a algunos nos gustaría que volviera lo que antes había en el PSOE como requisito para afiliarse, que consistía en que las solicitudes de afiliación tenían que venir avaladas por dos militantes de la Agrupación con más de dos años de antigüedad. Esos dos avaladores en cierto modo se responsabilizaban por si ocurrían cosas como las que se han dicho que ocurren en los «aluviones», que algunos provenían hasta del PP. De esto último, en el PSOE de Adra, también tenemos algunas «muestras».