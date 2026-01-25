Adra ofrece la oportunidad de conciliación con una nueva edición del Plan Corresponsables en 2026

El Ayuntamiento de Adra vuelve a ofrecer a las familias abderitanas una oportunidad de conciliar la vida familiar con la laboral, poniendo en marcha el ... Plan Corresponsables 2026, que se llevará a cabo tanto en el núcleo urbano de Adra como en la barriada de La Curva desde febrero a septiembre. Las inscripciones podrán realizarse del 26 al 28 de enero en la sede electrónica del Ayuntamiento de Adra (www.adra.es) o de manera presencial en el Registro General, situada en la Plaza Puerta del Mar, 3, planta 0.

El Plan Corresponsables ofrece un servicio de atención a la infancia, destinado a familias con hijos menores de 16 años que enfrentan dificultades para conciliar su vida profesional con la familiar. El programa irá, de nuevo, de la mano de cuidadores profesionales que ofrecerán actividades grupales en espacios municipales durante los períodos no lectivos. El objetivo es ayudar a las familias abderitanas que necesiten apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas, favoreciendo la conciliación y promoviendo la igualdad de oportunidades en el ámbito doméstico.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que está subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, el Ayuntamiento de Adra reitera su compromiso con la igualdad de oportunidades, favoreciendo la conciliación y promoviendo un entorno más accesible y justo para las familias abderitanas.

Plan Corresponsables

Cabe recordar que Plan Corresponsables consiste en la creación de un servicio de cuidados profesionales de calidad para la atención a familias, con hijos e hijas menores de 3 a 16 años, y con dificultades para la conciliación de la vida familiar con la profesional.

En definitiva, se trata de un servicio de Atención a la Infancia que consta de dos actuaciones: la creación de una bolsa de cuidadores profesionales de calidad proporcionando una atención individual; y los «espacios corresponsables en días no lectivos y sábados», actuaciones grupales en dependencias municipales. Los grupos serán reducidos con edades comprendidas entre 3 y 16 años, divididos en cuatro tramos de edades.

El horario de las actividades grupales será de 08:30 horas a 14:30 horas, durante los sábados y días no lectivos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre. Y se realizarán en dependencias municipales como CEI Mar Azul, Piscina Municipal y/o Pabellón Municipal de Deportes.

Las acciones planteadas deberán ser de ocio, educación en valores, actividades físicas y deportivas, actividades de sensibilización social, tecnología, yoga infantil y juvenil, coros infantiles y juveniles, talleres de diversa índole: plástica, musicales, danza, teatro y cocina.