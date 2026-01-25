Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Padres, madres y niños asisten a un curso en Adra. IDEAL

Adra ofrece la oportunidad de conciliación con una nueva edición del Plan Corresponsables en 2026

Las inscripciones podrán realizarse del 26 al 28 de enero en la sede electrónica del Ayuntamiento de Adra o de manera presencial en el Registro General

J. C.

Adra

Domingo, 25 de enero 2026, 00:07

El Ayuntamiento de Adra vuelve a ofrecer a las familias abderitanas una oportunidad de conciliar la vida familiar con la laboral, poniendo en marcha el ... Plan Corresponsables 2026, que se llevará a cabo tanto en el núcleo urbano de Adra como en la barriada de La Curva desde febrero a septiembre. Las inscripciones podrán realizarse del 26 al 28 de enero en la sede electrónica del Ayuntamiento de Adra (www.adra.es) o de manera presencial en el Registro General, situada en la Plaza Puerta del Mar, 3, planta 0.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

