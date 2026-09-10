 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra pone el broche a sus fiestas de San Nicolás

A la misa en honor al patrón de la localidad ha seguido la procesión de la imagen por las calles del municipio

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Adra pone el broche a sus fiestas de San Nicolás

Marcos Tárraga

Almería

Adra ha puesto este jueves el broche de oro a su Feria y Fiestas 2026 con una jornada especialmente marcada por la celebración de la ... solemnidad de San Nicolás de Tolentino, patrón de la ciudad.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Adra pone el broche a sus fiestas de San Nicolás

[]

Adra pone el broche a sus fiestas de San Nicolás