Adra pone el broche a sus fiestas de San Nicolás

Adra ha puesto este jueves el broche de oro a su Feria y Fiestas 2026 con una jornada especialmente marcada por la celebración de la ... solemnidad de San Nicolás de Tolentino, patrón de la ciudad.

La mañana ha comenzado con la misa en honor a San Nicolás de Tolentino en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. A continuación, la imagen del patrón ha recorrido las calles de la ciudad en procesión, acompañada por numerosos vecinos y por la Banda de Música Ortiz de Villajos.

La programación ha continuado con Adra Gaming en el Pabellón de Deportes y con el XIX Encierro 'San Nicolás de Tolentino', que ha vuelto a reunir a numerosos participantes en el centro de la ciudad.

La Feria de Mediodía ha mantenido el ambiente festivo en las distintas barras, mientras que por la tarde han continuado las propuestas de ocio con Adra Gaming y el tren infantil.