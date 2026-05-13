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Adra rinde homenaje a sus mayores en una emotiva gala dentro de la IX Semana del Mayor

El Ayuntamiento reconoce la labor que realiza el grupo musical Felices 60 y el abderitano Pepe Díaz

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Adra rinde homenaje a sus mayores en una emotiva gala dentro de la IX Semana del Mayor

Marcos Tárraga

Almería

El Auditorio Ciudad de Adra ha acogido en la mañana de este miércoles la Gala del Mayor, uno de los actos centrales de la IX ... Semana del Mayor, una cita ya consolidada en el calendario social del municipio y que, año tras año, continúa creciendo en participación, actividades y respaldo ciudadano. El acto ha reunido a mayores, familiares, asociaciones, profesionales y representantes institucionales en una jornada marcada por el reconocimiento, la emoción y el agradecimiento a toda una generación de abderitanos y abderitanas que han contribuido, con su esfuerzo y dedicación, al desarrollo de la ciudad.

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Adra rinde homenaje a sus mayores en una emotiva gala dentro de la IX Semana del Mayor

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