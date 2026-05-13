Adra rinde homenaje a sus mayores en una emotiva gala dentro de la IX Semana del Mayor

El Auditorio Ciudad de Adra ha acogido en la mañana de este miércoles la Gala del Mayor, uno de los actos centrales de la IX ... Semana del Mayor, una cita ya consolidada en el calendario social del municipio y que, año tras año, continúa creciendo en participación, actividades y respaldo ciudadano. El acto ha reunido a mayores, familiares, asociaciones, profesionales y representantes institucionales en una jornada marcada por el reconocimiento, la emoción y el agradecimiento a toda una generación de abderitanos y abderitanas que han contribuido, con su esfuerzo y dedicación, al desarrollo de la ciudad.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha puesto en valor el papel fundamental de las personas mayores en la construcción de la Adra actual, destacando que «esta ciudad sabe reconocer, valorar y agradecer a quienes tanto han dado por ella», subrayando además que «nuestros mayores no son solo memoria viva de Adra, sino también un presente activo, participativo y lleno de vida».

Asimismo, ha destacado la consolidación de los talleres municipales para mayores, que reúnen ya a más de 500 participantes entre Adra y sus barriadas, con actividades como gimnasia, memoria o baile, así como la reciente ampliación y reforma del Centro de Participación Activa, que ha permitido incorporar nuevos servicios y mejorar los espacios destinados a la convivencia y la participación.

La gala ha contado, además, con la participación de Clece y sus filiales. Su gerente en Almería, Diego López, ha destacado durante su intervención que «hoy celebramos mucho más que una gala; celebramos vidas llenas de experiencia, esfuerzo y valores», reafirmando el compromiso de la compañía «de cuidar con respeto, cercanía y dignidad en esta etapa de la vida».

López ha puesto también en valor la evolución del modelo asistencial, señalando que «hemos pasado de un modelo centrado solo en la asistencia a otro basado en la persona, su historia y sus necesidades reales». Actualmente, Clece atiende en Adra a 839 personas usuarias —782 en ayuda a domicilio y 57 en residencia y centro de día— gracias al trabajo de 234 profesionales.

Reconocimiento a Felices 60 y Pepe Díaz

Uno de los momentos más emotivos de la mañana ha sido la entrega de reconocimientos. Por un lado, al grupo «Felices 60», formado por siete compañeros que, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, han encontrado en la música una forma de seguir compartiendo alegría, emociones y recuerdos, llevando su talento y entusiasmo allí donde actúan.

Por otro, reconocimiento a Pepe Díaz, quien tras 43 años de trayectoria profesional en Cajamar continúa, a sus 77 años, recorriendo cada rincón de Adra con su cámara, capturando paisajes, tradiciones y momentos únicos que forman parte de la memoria colectiva de nuestro municipio. Dos reconocimientos que ponen en valor el talento, la dedicación y la ilusión de quienes siguen aportando lo mejor de sí mismos a nuestra ciudad.

La jornada ha contado con la colaboración de la Asociación Inmaculada Marina, que ha llenado el escenario de arte y color con sus bailes, así como con la actuación final de Ramón Rivera y María Padilla, encargados de poner el broche de oro a una mañana de convivencia, emoción y reconocimiento.

La Semana del Mayor entra en su recta final

Con esta gala, Adra continúa desarrollando una Semana del Mayor que, en su novena edición, sigue consolidándose como un espacio de encuentro, participación y homenaje a quienes forman parte esencial de la historia y del presente del municipio.

Los actos continúan este jueves 14 de mayo tendrá lugar el Día de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio SAD Adra, una jornada de reconocimiento fijada a las 17:00 horas. Finalmente, la programación culminará el viernes 15 de mayo con una Jornada de Convivencia en el CEPER Mediterráneo, poniendo así el broche final a una semana dedicada a las personas mayores de la ciudad.