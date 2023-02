Abdera Fenicia rompe las reglas y pega un 'pelotazo' carnavalero

Antes yo vivía tranquilo, Play Station y habitación, mi madre a mí me decía que yo era un osito dormilón, pero desde que estoy en el fútbol he dejado hasta mi barrigón». «¡Yo no, yo no, yo no!», replica el entrenador. Esta letrilla forma parte del repertorio presentado por el club deportivo Abdera Fenicia en su primera experiencia carnavalera. Con los nervios a flor de piel, el grupo se subió al escenario del teatro Apolo para reivindicar que las personas con discapacidad intelectual también pueden reírse de sí mismos y hacer reír a los demás con ironía, sátira y desparpajo.

'Qué pelotazo' es el nombre de esta singular chirigota que, ataviada con la equipación de fútbol del Almería Genuine, «hace historia» en el Carnaval de la provincia. Arropados por sus familiares, entonaron presentación, cuplé y popurrí para cantarle a la integración, al fútbol y a la diversión. Dos guitarras, un bombo y una caja marcaron el compás. Con el público en pie, Dani compartió su rap: «Con la Liga Genuine mi futuro ya cambió, una liga de valores, una liga de amistad donde premian el deporte, compañeros, la igualdad».

Las letras llevan la firma de Daniel Aguilar, Sergio Aguilar y José Aguilar, presidente del club abderitano. La próxima puesta en escena será mañana en el Maestro Padilla, dentro de la programación del Carnaval de Almería. 'Qué pelotazo' también actuará en el municipio de Adra, el 18 de febrero, a las puertas del Centro Cultural.

Más allá del deporte

Para conocer la razón de ser del club Abdera Fenicia hay que remontarse al año 2018, cuando echa a rodar con la firme intención de ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre a través del deporte a las personas con discapacidad de Adra. Desde entonces, el grupo ha crecido hasta rozar los 30 miembros y actualmente practica desde fútbol, baloncesto y atletismo hasta petanca, pádel y natación.

Con la formación de la chirigota, Abdera Fenicia abandona su 'zona de confort' para dejarse llevar por el espíritu desinhibido del Carnaval. Aceptaron la petición de la Federación de Almería de Carnaval de incluir una «murga inclusiva» en el Carnaval Infantil y comenzaron a ensayar en el mes de octubre. «Hay niños a los que no se le borra la sonrisa en todo el ensayo», reconoce José Aguilar. «Esta experiencia ha supuesto una vía de escape frente al deporte. Hemos roto con la monotonía a través de la cultura, la música y la interpretación», añade, satisfecho y agradecido por la oportunidad.

'Qué pelotazo', además, ha reforzado los lazos familiares de sus componentes. La chirigota ha contado con el apoyo incondicional de las madres de algunos miembros del grupo, que también se han atrevido a pisar el escenario para arropar a esta extraordinaria chirigota. Enamorado confeso del Carnaval y antiguo miembro de agrupaciones, Aguilar aconseja a los chicos que mañana disfruten al máximo del ambiente que se crea en los camerinos: «Es ahí dónde se vive el compañerismo y la hermandad que hay en el Carnaval de Almería. Les he pedido que se diviertan, que pasen una noche entre amigos. Esto es, en definitiva, socializar».

Finalizada esta experiencia, el grupo se volverá a centrar en sus entrenamientos deportivos. Hasta la fecha, ya ha saboreado la gloria en un sinfín de campeonatos andaluces y, para este 2023, tiene previsto dar el salto a la competición nacional. Para ello, Abdera Fenicia seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento de Adra, la colaboración de la Fundación UD Almería y el aval de distintas empresas patrocinadoras. No hay barreras ni límites para alcanzar su propia meta: ser y sentirse uno más.