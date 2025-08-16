Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Iluminación navideña en el municipio. IDEAL

Adjudican el suministro y la instalación de la iluminación de Feria y Navidad de Adra

El contrato, que incluye el mantenimiento y el desmontaje, cuenta con una inversión cercana a 53.000 euros

J. Cortés

Adra

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:24

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Adra aprobó la adjudicación del suministro, instalación y funcionamiento de la iluminación ornamental con motivo de las celebraciones de Feria y Navidad en el municipio de Adra para el presente año.

El contrato, que tendrá por objeto el suministro en régimen de alquiler, cuenta con un presupuesto de una cuantía cercana a los 53.000 euros, que incluyen, no sólo el suministro e instalación, sino también la conservación, mantenimiento y desmontaje de las luces previstas para ambos festejos.

Para la Feria de Adra se instalarán medio centenar de arcos, transversales y verticales con diseños que aluden a estas fiestas. Estas luces seguirán la línea de eficiencia energética que el Ayuntamiento está impulsando, con la instalación de microbombillas LED e hilo luminoso LED.

Por su parte, en Navidad se instalarán una treintena de arcos con diseños navideños, con motivos o personajes típicos de esta festividad y, al igual que las luces de feria, serán transversales, verticales y de tecnología LED.

Además, para esta festividad religiosa que pondrá fin al presente año, se adornará la ciudad no sólo con luces, sino también con decoración en la fachada del Ayuntamiento en Plaza Puerta del Mar, donde se instalará un cono luminoso con una altura de 11 metros y decoración en las palmeras.

Las luces navideñas llegarán hasta las barriadas, con arcos y pinos. Además, se incluye en este Pliego de Prescripciones Técnicas, las gestiones necesarias con la compañía suministradora de energía eléctrica para el suministro eléctrico, las gestiones y permisos para el corte de viales o la ocupación de los mismos con la Policía Local, así como el suministro por parte del adjudicatario de todos los materiales necesarios para las instalaciones de referencia, como cuadros de mando y protección, y el transporte de estos materiales hasta el lugar de su instalación.

Las revisiones, reparaciones y reemplazamientos de componentes, que sea necesario efectuar para su perfecto funcionamiento, están incluidas como obligaciones de conservación y mantenimiento.

Te puede interesar

