 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Adra abre una bolsa de empleo para oficial jardinero

El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Jardineras en una foto de archivo.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra abrió hace unos días una nueva convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de Oficial Jardinero/a, destinada a ... cubrir futuras necesidades temporales de contratación. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre, incluido. Entre los principales requisitos para poder acceder a esta bolsa de empleo figuran disponer de una titulación de FP de Grado Medio de la rama Agraria o equivalente, permiso de conducir B y carnet de Manipulador/a de Productos Fitosanitarios Nivel Cualificado en vigor.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Adra abre una bolsa de empleo para oficial jardinero

[]

Adra abre una bolsa de empleo para oficial jardinero