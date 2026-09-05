Adra abre una bolsa de empleo para oficial jardinero

El Ayuntamiento de Adra abrió hace unos días una nueva convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de Oficial Jardinero/a, destinada a ... cubrir futuras necesidades temporales de contratación. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre, incluido. Entre los principales requisitos para poder acceder a esta bolsa de empleo figuran disponer de una titulación de FP de Grado Medio de la rama Agraria o equivalente, permiso de conducir B y carnet de Manipulador/a de Productos Fitosanitarios Nivel Cualificado en vigor.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud conforme al modelo incluido en las bases, junto con el documento de identidad, la titulación exigida o resguardo acreditativo, el permiso de conducir y el justificante del pago de la tasa de examen, que asciende a 7,21 euros. La inscripción podrá realizarse en el Registro General del Ayuntamiento de Adra, de 09.00 horas a 14.00 horas, o por los medios legalmente previstos, incluida la sede electrónica municipal.

Las funciones del puesto incluyen la preparación de terrenos, plantación y mantenimiento de especies vegetales, conservación de césped y zonas verdes, mantenimiento de sistemas de riego, manejo de maquinaria y vehículos, tratamientos frente a plagas y enfermedades y labores de limpieza y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos.

La selección del personal se realizará mediante oposición libre y constará de dos pruebas eliminatorias: un ejercicio tipo test sobre el temario de las bases y una prueba práctica relacionada con las funciones del puesto. Ambas se calificarán sobre 10 puntos y será necesario obtener un mínimo de 5 en cada una para superarlas.