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Adra abre los brazos a su Feria de 2026

El encendido del alumbrado ferial, el baile de las academias locales y el homenaje a una de las voces más queridas del municipio, dan el pistoletazo de salida a los días más mágicos

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Pregón de la Feria de Adra.

Marcos Tárraga

Adra

El municipio de Adra ha cruzado el umbral de sus días más anhelados del año para adentrarse de lleno en la celebración de su Feria ... y Fiestas 2026 en honor a la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino. En un marco incomparable como el Centro de Interpretación de la Pesca —testigo mudo del arraigo salobre y la memoria marinera de la localidad—, la ciudad costera vistió sus mejores galas para celebrar el solemne Pregón y el tradicional Encendido del Ferial, congregando a una multitud de abderitanos y visitantes ansiosos por inaugurar la semana grande del Poniente.

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