Adra abre las convocatorias para las barras de mediodía, las casetas del Real y el ambigú de la Feria y Fiestas 2026

El Ayuntamiento de Adra ha abierto las convocatorias para la instalación de barras en la Feria de Mediodía, la adjudicación de terrenos para casetas en ... el Real de la Feria y la contratación del servicio de ambigú de la Caseta Municipal, con motivo de las Fiestas Patronales 2026. De esta manera, el Consistorio continúa avanzando en los preparativos de los festejos, que se celebrarán durante el mes de septiembre en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino.

Las bases completas están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde pueden consultarse todos los requisitos, condiciones y documentación necesaria para participar en los distintos procedimientos. Desde el Consistorio se anima a las personas, establecimientos, empresas, asociaciones y colectivos interesados a consultar detalladamente las condiciones establecidas para cada una de las convocatorias y presentar la documentación dentro de los plazos previstos.

Barras para la Feria de Mediodía

Los establecimientos de hostelería ubicados en el término municipal podrán solicitar autorización para instalar barras con motivo de la Feria de Mediodía. El plazo permanecerá abierto hasta las 13:30 horas del 21 de agosto. Las barras autorizadas podrán desarrollar su actividad del 5 al 10 de septiembre, ambos inclusive, en horario de 12:00 a 17:30 horas, debiendo cesar totalmente la actividad a las 18:00 horas.

Las bases establecen un pago de 200 euros por ocupación de la vía pública, además de una fianza de otros 200 euros, que deberá hacerse efectiva antes del 31 de agosto. Entre otros requisitos, las barras deberán permanecer abiertas durante todos los días oficiales de Feria, disponer de aseos accesibles al público, contar con decoración propia de feria, exhibir la lista de precios en un lugar visible y cumplir las correspondientes normas higiénico-sanitarias.

Casetas en el Real de la Feria

También se encuentra abierto el procedimiento para la adjudicación de terrenos destinados a la instalación de casetas en el Real de la Feria. Las bases contemplan dos modalidades: Casetas Comerciales Jóvenes, dirigidas a particulares o entidades mercantiles que desarrollen una actividad económica, y Casetas Populares o Tradicionales, destinadas a asociaciones o colectivos legalmente constituidos. El precio base se establece en 1.200 euros para las Casetas Comerciales Jóvenes y en 300 euros para las Casetas Populares o Tradicionales. Además, los participantes deberán constituir una fianza por un importe equivalente al precio base correspondiente.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Adra hasta las 13:30 horas del 21 de agosto, pudiendo realizarse también de forma telemática. La adjudicación se celebrará el 25 de agosto, a las 12:15 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Las casetas se inaugurarán el 5 de septiembre y tendrán establecido un horario de funcionamiento de 21:00 a 06:00 horas, debiendo cumplir las condiciones técnicas, higiénicas, de seguridad y funcionamiento recogidas en las bases.

Ambigú de la Caseta Municipal

La tercera convocatoria abierta corresponde a la contratación del servicio de ambigú de la Caseta Municipal durante las fiestas patronales. El plazo para presentar proposiciones finalizará igualmente a las 13:30 horas del 21 de agosto, tanto de manera presencial en las oficinas municipales como de forma telemática.

La adjudicación tendrá lugar el 25 de agosto, a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, mediante el procedimiento recogido en las bases. La puja partirá de un importe de 1.300 euros y se establece una fianza de 1.000 euros como requisito para participar. El adjudicatario deberá hacerse cargo, entre otras cuestiones, de las instalaciones necesarias de fontanería y electricidad de la barra, así como del mobiliario, la limpieza diaria del recinto de la Caseta Municipal y la vigilancia de las instalaciones durante los periodos en los que permanezcan cerradas al público.