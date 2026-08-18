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Adra abre las convocatorias para las barras de mediodía, las casetas del Real y el ambigú de la Feria y Fiestas 2026

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 21 de agosto tanto de manera presencial en las oficinas municipales como de forma telemática

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Adra abre las convocatorias para las barras de mediodía, las casetas del Real y el ambigú de la Feria y Fiestas 2026

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra ha abierto las convocatorias para la instalación de barras en la Feria de Mediodía, la adjudicación de terrenos para casetas en ... el Real de la Feria y la contratación del servicio de ambigú de la Caseta Municipal, con motivo de las Fiestas Patronales 2026. De esta manera, el Consistorio continúa avanzando en los preparativos de los festejos, que se celebrarán durante el mes de septiembre en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino.

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Adra abre las convocatorias para las barras de mediodía, las casetas del Real y el ambigú de la Feria y Fiestas 2026

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