Adra acoge 'Camino a la Meca' protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla

El Ayuntamiento de Adra sigue ofreciendo a sus vecinos, vecinas y visitantes citas culturales de calidad, como la representación de 'Camino a la Meca', de ... Athol Fugard, que llegará al Auditorio 'Ciudad de Adra' el próximo 22 de marzo a las 19:00 horas. Esta obra, que llega de la mano del Programa Platea, está protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, tres grandes nombres de la escena nacional que darán vida a esta intensa y emotiva historia.

Inspirada en la figura real de Helen Martins, 'El camino a la Meca' retrata a una mujer que se rebeló contra los convencionalismos de su tiempo para defender su libertad, su autonomía y la luz de su propia inspiración. La pieza plantea una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, el deseo, la independencia y el valor de cuestionar las certezas impuestas por la sociedad.

Las entradas, a la venta en www.giglon.com y en taquilla, tienen un precio de 12 euros, con una tarifa reducida de 10 euros para quienes dispongan del Carné del Espectador. Desde el Ayuntamiento de Adra se anima a abderitanos y visitantes a disfrutar de esta destacada propuesta cultural, incluida en el Programa Platea, que refuerza la apuesta municipal por una programación escénica de calidad.