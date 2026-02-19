Adra acoge 'Camino a la Meca' protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla
Las entradas tienen un precio de 12 euros, con una tarifa reducida de 10 euros para quienes dispongan del Carné del Espectador
Marcos Tárraga
Almería
Jueves, 19 de febrero 2026, 13:42
El Ayuntamiento de Adra sigue ofreciendo a sus vecinos, vecinas y visitantes citas culturales de calidad, como la representación de 'Camino a la Meca', de ... Athol Fugard, que llegará al Auditorio 'Ciudad de Adra' el próximo 22 de marzo a las 19:00 horas. Esta obra, que llega de la mano del Programa Platea, está protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, tres grandes nombres de la escena nacional que darán vida a esta intensa y emotiva historia.
Inspirada en la figura real de Helen Martins, 'El camino a la Meca' retrata a una mujer que se rebeló contra los convencionalismos de su tiempo para defender su libertad, su autonomía y la luz de su propia inspiración. La pieza plantea una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, el deseo, la independencia y el valor de cuestionar las certezas impuestas por la sociedad.
Las entradas, a la venta en www.giglon.com y en taquilla, tienen un precio de 12 euros, con una tarifa reducida de 10 euros para quienes dispongan del Carné del Espectador. Desde el Ayuntamiento de Adra se anima a abderitanos y visitantes a disfrutar de esta destacada propuesta cultural, incluida en el Programa Platea, que refuerza la apuesta municipal por una programación escénica de calidad.
