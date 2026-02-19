Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Adra acoge 'Camino a la Meca' protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla

Las entradas tienen un precio de 12 euros, con una tarifa reducida de 10 euros para quienes dispongan del Carné del Espectador

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 19 de febrero 2026, 13:42

Comenta

El Ayuntamiento de Adra sigue ofreciendo a sus vecinos, vecinas y visitantes citas culturales de calidad, como la representación de 'Camino a la Meca', de ... Athol Fugard, que llegará al Auditorio 'Ciudad de Adra' el próximo 22 de marzo a las 19:00 horas. Esta obra, que llega de la mano del Programa Platea, está protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, tres grandes nombres de la escena nacional que darán vida a esta intensa y emotiva historia.

