Adra acoge el mercado outlet marinero del 21 al 23 de julio

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, presentó hace unos días junto al edil de Comercio, Juan Antonio Fernández; la presidenta de la Asociación de Comerciantes, ... Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra, Matilde Gómez; y Nuria Lupión, de la junta directiva de la asociación, una nueva edición del Mercado Outlet Marinero, una de las citas tradicionales de la programación de verano en la ciudad.

Esta iniciativa se celebrará en el Parque del Puerto durante los días 21, 22 y 23 de julio, en horario de 19.30 horas a 00.00 horas, y contará con la participación de 18 expositores. Además, la programación incluirá la actuación de la pareja de zancudos de Maral Eventos, Ocean Duet.

El alcalde, Manuel Cortés, destacó que «el Mercado Outlet Marinero es una cita ya consolidada en el verano abderitano, una oportunidad para disfrutar de nuestras calles, de nuestro comercio y del ambiente especial que vive Adra durante estos días».

Asimismo, subrayó que «este año, además, con motivo de que Adra es Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica del Mediterráneo, durante los días 21 y 23 de julio se van a celebrar showcookings y actividades gastronómicas dirigidas a los más pequeños». Cortés quiso «poner de nuevo en valor el comercio local de Adra» y pidió a «los vecinos y vecinas que pongan su granito de arena para seguir conservando este sector económico tan importante para nuestra ciudad».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra, Matilde Gómez, agradeció «la implicación de los comercios participantes, que vuelven a salir a la calle para ofrecer sus productos y dinamizar el centro de la ciudad». Gómez señaló que «este mercado es una magnífica oportunidad para encontrar artículos de calidad a buenos precios, al mismo tiempo que se apoya al comercio de proximidad, que da vida a nuestras calles, genera empleo y forma parte de la identidad de Adra».

En esta nueva edición del Mercado Outlet Marinero participarán comercios de moda para hombre, mujer y niños; calzado para hombre, mujer y niños; decoración; cosmética; hogar; complementos; jardinería; lencería y baño; plantas naturales y herbolario. A ellos se suma la asociación de la iglesia, que ofrecerá buñuelos durante los tres días de celebración.