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Adra acoge el mercado outlet marinero del 21 al 23 de julio

Se celebrará en el Parque del Puerto en horario de 19.30 horas a 00.00 horas

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Momento de la presentación.

Javier Cortés

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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, presentó hace unos días junto al edil de Comercio, Juan Antonio Fernández; la presidenta de la Asociación de Comerciantes, ... Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra, Matilde Gómez; y Nuria Lupión, de la junta directiva de la asociación, una nueva edición del Mercado Outlet Marinero, una de las citas tradicionales de la programación de verano en la ciudad.

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