Adra acogerá una noche saludable con 'Adra Kmcero'

El Festival Saludable Gastro y Deporte Adra 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Adra con el apoyo y la financiación del Ministerio de Derechos ... Sociales, Consumo y Agenda 2030, y celebrará este jueves 20 de agosto una jornada dedicada a la promoción de hábitos de vida saludables que combinará actividad física, alimentación equilibrada y productos de proximidad en un evento pensado para todos los públicos. La cita tendrá lugar en el Pago del Lugar, de 20.00 horas a 23.30 horas.

El concejal de Proyectos Europeos, José Crespo, destacó que «con este festival queremos ofrecer a los abderitanos y abderitanas una propuesta diferente, participativa y para todas las edades, en la que deporte, alimentación saludable y productos de nuestra tierra vayan de la mano». Crespo subrayó, además, que «se trata de acercar hábitos de vida saludables a la ciudadanía de una forma amena y atractiva, aprovechando al mismo tiempo una jornada de convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de nuestro municipio».

La programación incluirá un circuito de actividades deportivas simultáneas en el que los participantes podrán elegir entre distintas modalidades y disfrutar de una experiencia activa y dinámica. Las disciplinas programadas son pilates, zumba, circuito funcional y cross-hit, pensadas para que cada asistente elija la que mejor se adapte a sus preferencias.

Además de la oferta deportiva, los asistentes podrán disfrutar de un atractivo espacio gastronómico con varias food trucks y un showcooking en directo, donde se pondrá en valor la cocina saludable y los productos de cercanía, uno de los grandes valores del municipio. La jornada contará también con una charla de nutrición, en la que se ofrecerán recomendaciones y consejos prácticos para mejorar los hábitos alimentarios y fomentar un estilo de vida saludable.

Llamamiento a la participación ciudadana

El Consistorio hizo un llamamiento a la ciudadanía abderitana para que participe activamente en esta iniciativa, que nace con el objetivo de acercar el deporte y la alimentación saludable a todos los vecinos del municipio, sin importar su edad ni su nivel de práctica deportiva. La entrada es gratuita y bajo previa inscripción, ya que las plazas son limitadas, y las actividades están diseñadas para que cualquier persona pueda sumarse y disfrutar de una tarde diferente en un ambiente familiar y participativo.

En este sentido, Crespo animó «a todos los vecinos y vecinas a inscribirse y formar parte de una tarde en la que lo importante será participar, disfrutar y descubrir que llevar una vida más saludable también puede ser divertido». «Queremos que el Pago del Lugar se llene de familias, jóvenes y mayores compartiendo deporte, gastronomía y buenos hábitos», añadió.

Participa y gana una cesta de productos Km 0

Antes del inicio del evento, cada participante recibirá un pasaporte en el que irá acumulando sellos conforme tome parte en las diferentes actividades deportivas. Aquellas personas que consigan al menos dos sellos podrán participar en el sorteo de 5 cestas de productos Km 0, premiando así su implicación en esta jornada de deporte y bienestar. Las bases de participación están disponibles en la web adrakmcero.com.

A su vez, las personas interesadas podrán inscribirse previamente a través del formulario disponible en la página web adrakmcero.com o realizar su inscripción presencialmente el mismo día del evento, a partir de las 19.00 horas, en el punto de información habilitado en el lugar de celebración. Toda la información sobre la programación completa está disponible en adrakmcero.com.