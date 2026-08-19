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Adra acogerá una noche saludable con 'Adra Kmcero'

El evento será a las 20.00 horas en el Pago del Lugar, con pilates, zumba, circuito funcional y sorteos

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Un momento de la presentación de la iniciativa.

Javier Cortés

Adra

El Festival Saludable Gastro y Deporte Adra 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Adra con el apoyo y la financiación del Ministerio de Derechos ... Sociales, Consumo y Agenda 2030, y celebrará este jueves 20 de agosto una jornada dedicada a la promoción de hábitos de vida saludables que combinará actividad física, alimentación equilibrada y productos de proximidad en un evento pensado para todos los públicos. La cita tendrá lugar en el Pago del Lugar, de 20.00 horas a 23.30 horas.

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