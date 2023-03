«Adra tiene atardeceres que nada tienen que envidiarle a los del resto del mundo»

María Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Las habitaciones de la residencia de mayores Ciudad de Adra lucen, desde esta misma semana, un trocito de la esencia de la ciudad milenaria, de su mar, de su luz y de su sol. Alrededor de 40 fotografías realizadas por Luisa Rodríguez, empleada de la empresa Clece, han sido cedidas al centro con motivo de su vigésimo aniversario. Un detalle para ellos y «un regalo para mí», reconoce esta fotógrafa aficionada.

-¿Cómo surgió la idea de regalar a los mayores una fotografía suya?

-Me lo planteó Clece, que gestiona la residencia desde hace 20 años y es la empresa para la que trabajo como coordinadora de Ayuda a Domicilio en Berja , y acepté. Me pareció un detalle muy bonito para los mayores. Primero se expusieron en el jardín de la residencia el día de la celebración del aniversario y luego se repartieron por el centro. Cada mayor pudo elegir la que más le gustaba para su habitación.

-¿Por qué lo ha hecho?

-Para mí es un orgullo que valoren mis fotografías y que, así, se mantengan en el tiempo y se vuelvan inmortales. Hay imágenes de Adra, del mar, de sus atardeceres, de barcos… Los compañeros me dicen que, gracias a este gesto, los mayores tienen hoy una ventana al mundo a través de mis fotos. Hay algunos hasta me han pedido alguna foto. La acogida ha sido espectacular. Estoy como en una nube.

-¿De dónde le viene esa afición por la fotografía?

-Empecé hace 13 años. Soy autodidacta. Es mi forma de desconectar del trabajo y conectar con la naturaleza, de relajarme. Necesitaba una distracción más allá del deporte. Primero empecé a tomar fotos con un móvil, luego con una cámara compacta y ahora tengo una 'Réflex'. He roto ya varias de tanto usarlas.

-¿Por qué siente especial debilidad?

-Por el parque natural Cabo de Gata, por sus atardeceres, su luz, por el color de su mar y la claridad del agua. También por Adra. Adra tiene atardeceres que nada tienen que enviarle a los del resto del mundo.

-¿Y qué intenta transmitir en cada instantánea?

-Busco que la gente vea lo que veo yo, que valore lo bonito de un atardecer, la importancia de observar y de saborear el momento. Es una filosofía de vida para mí. Por este motivo las comparto en redes sociales, salvo las que presento a concursos, o las envío a las cadenas de televisión.

-Son incontables las veces que se ha promocionado el nombre de Adra, del parque de Cabo de Gata y de la provincia en su conjunto en Andalucía y en España gracias a este gesto. ¿Qué gana con ello?

-Detrás de cada fotografía que envío hay mucho trabajo, pero a mí no me gusta cobrar por nada. La simple mención me satisface.

-¿Cuáles son los ingredientes de una buena fotografía desde su punto de vista?

-Hay que tener paciencia y salir a la calle siempre con una cámara o un móvil que haga buenas fotos. Nunca sabes cuándo puede aparecer el momento. Para mí, mi cámara es mi vista. Es importante también fotografiar lo que te llene. A mí, me encanta un atardecer rojo o morado, el brillo del mar a las dos de la tarde, el agua cristalina… En momentos familiares puntuales y si me lo piden, fotografío a personas. Es un orgullo que confíen en mí.

-Lleva usted 15 años al servicio de Clece como coordinadora de Ayuda a Domicilio. ¿Qué destacaría de su trabajo?

-Que es un servicio totalmente necesario. Me siento bien contribuyendo a que las personas mayores puedan tener una vejez digna. El simple hecho de que puedan seguir viviendo en su casa, dentro cada uno de sus posibilidades, puedan dar un paseo o tener una conversación es muy gratificante. Valoro especialmente la labor de las auxiliares de ayuda a domicilio, por el trabajo que realizan tanto con el mayor como con sus familiares. Es admirable, imprescindible y totalmente vocacional. En mi caso, gestionar el personal tampoco es sencillo, pero compensa siempre.