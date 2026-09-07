Adra avanza en la renovación de más de un millar de puntos de alumbrado público

El Ayuntamiento de Adra avanza en la renovación integral del alumbrado público del municipio con la instalación de más de un millar de nuevos puntos ... de luz con tecnología LED. El regidor municipal, Manuel Cortés, supervisó el desarrollo de estos trabajos, que permiten mejorar la eficiencia energética, modernizar las instalaciones y ofrecer una iluminación más uniforme en calles y barrios de la ciudad.

Se trata de un proyecto coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que cuenta con una inversión superior a los 763.000 euros y que tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia energética del municipio del Poniente almeriense.

Durante la visita, el regidor municipal, Manuel Cortés, destacó que «estamos dando un paso muy importante en la modernización del alumbrado público de Adra, con una actuación que «ya es visible en nuestras calles y que va a permitir renovar alrededor de 1.100 luminarias, ahora de tecnología LED, que es casi una cuarta parte de todos los puntos de luz del municipio».

El alcalde subrayó, además, que «esta inversión supone una mejora directa para nuestros vecinos y vecinas, porque tendremos una iluminación más eficiente, moderna y uniforme, al mismo tiempo que reducimos el consumo energético y avanzamos hacia una ciudad más sostenible». Las actuaciones se están desarrollando en diferentes zonas del término municipal correspondientes a distintos centros de mando. Entre ellas se encuentran las calles San Pedro, Fuente, Guadarrama, Horus, el Polígono Azucarera, San Sebastián, Cortijo El Marchal, Sierra de María, Alcázar, San Ramón y San Miguel, entre otras.

«No estamos hablando únicamente de sustituir luminarias antiguas por tecnología LED, sino de una renovación integral que alcanza también a cuadros de mando, líneas de alimentación, soportes y a la propia distribución de los puntos de luz», explicó el máximo responsable del Ayuntamiento de Adra, a la par que incidió en que «el objetivo es que esta actuación se traduzca en una mejora real de la iluminación de nuestras calles, consiguiendo una mayor uniformidad y unas instalaciones más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales del municipio».

Características

La intervención contempla, asimismo, la reforma o sustitución completa de aquellos cuadros de mando que no cumplen con los estándares de eficiencia energética, además de la mejora o instalación de nuevas líneas de alimentación, soportes y distribución de los puntos de luz.

Con este proyecto, el Consistorio abderitano continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras municipales y en la implantación de sistemas más eficientes, con el propósito de reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂, a la vez que se mejora la calidad y uniformidad de la iluminación en las calles del término municipal de Adra.