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Adra avanza en la renovación de más de un millar de puntos de alumbrado público

Los trabajos cuentan con una inversión que supera a los 763.000 euros, siendo tecnología LED

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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, visita una de las zonas donde se hará la renovación de alumbrado público.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra avanza en la renovación integral del alumbrado público del municipio con la instalación de más de un millar de nuevos puntos ... de luz con tecnología LED. El regidor municipal, Manuel Cortés, supervisó el desarrollo de estos trabajos, que permiten mejorar la eficiencia energética, modernizar las instalaciones y ofrecer una iluminación más uniforme en calles y barrios de la ciudad.

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