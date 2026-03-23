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Adra da la bienvenida a su Semana Santa con un emotivo pregón cargado de tradición y sentimiento

Pronunciado por José Antonio Salmerón Ibáñez, ofreció un discurso profundo y emotivo en el que se entrelazaron vivencias personales, tradiciones y el significado espiritual de estas fechas

Marcos Tárraga

Adra

Lunes, 23 de marzo 2026, 13:37

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La ciudad de Adra inició oficialmente su esperada Semana Santa el pasado sábado con la celebración del tradicional pregón, un acto lleno de emoción, fe ... y arraigo que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción. La cita, celebrada tras la Santa Misa presidida por el párroco, Samuel Olvera, reunió a numerosos vecinos, cofrades y autoridades, entre ellas el alcalde, Manuel Cortés, concejales de la Corporación Municipal y la parlamentaria europea Carmen Crespo.

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