Adra da la bienvenida a su Semana Santa con un emotivo pregón cargado de tradición y sentimiento
Pronunciado por José Antonio Salmerón Ibáñez, ofreció un discurso profundo y emotivo en el que se entrelazaron vivencias personales, tradiciones y el significado espiritual de estas fechas
Marcos Tárraga
Adra
Lunes, 23 de marzo 2026, 13:37
La ciudad de Adra inició oficialmente su esperada Semana Santa el pasado sábado con la celebración del tradicional pregón, un acto lleno de emoción, fe ... y arraigo que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción. La cita, celebrada tras la Santa Misa presidida por el párroco, Samuel Olvera, reunió a numerosos vecinos, cofrades y autoridades, entre ellas el alcalde, Manuel Cortés, concejales de la Corporación Municipal y la parlamentaria europea Carmen Crespo.
El pregón, pronunciado por José Antonio Salmerón Ibáñez, ofreció un discurso profundo y emotivo en el que se entrelazaron vivencias personales, tradiciones y el significado espiritual de estas fechas tan señaladas, despertando la emoción y el aplauso del público asistente. Previamente, Juan Antonio Fernández Salmerón fue el encargado de presentar al pregonero, destacando su estrecha vinculación con la Semana Santa abderitana. Con este acto, Adra da el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más importantes de su calendario, en la que las hermandades y cofradías llenarán las calles de fervor, arte y devoción.
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