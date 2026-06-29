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Adra busca cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2026

El concurso premiará con 400 euros la obra ganadora, que será la imagen de las fiestas patronales en honor de la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino

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Un momento de las Fiestas en Adra.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra convocó el concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2026, que se celebrarán del 5 al 10 ... de septiembre en honor de la Virgen del Mar, Alcaldesa Perpetua de la ciudad, y San Nicolás de Tolentino. La iniciativa invita a artistas y creadores a presentar propuestas originales que reflejen los motivos, la identidad y las características propias de Adra. El diseño ganador se convertirá en la imagen oficial de una de las celebraciones más esperadas del calendario local.

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