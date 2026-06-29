Adra busca cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2026

El Ayuntamiento de Adra convocó el concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2026, que se celebrarán del 5 al 10 ... de septiembre en honor de la Virgen del Mar, Alcaldesa Perpetua de la ciudad, y San Nicolás de Tolentino. La iniciativa invita a artistas y creadores a presentar propuestas originales que reflejen los motivos, la identidad y las características propias de Adra. El diseño ganador se convertirá en la imagen oficial de una de las celebraciones más esperadas del calendario local.

Los trabajos deberán incluir el texto: «Feria y Fiestas Adra 2026», «En honor de nuestros patronos la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino» y «Del 5 al 10 de septiembre». El jurado valorará especialmente la originalidad, la creatividad y la autenticidad de las propuestas. Los carteles deberán presentarse sin firmar, impresos en formato A3 o superior y en sentido vertical. Asimismo, las obras deberán ser inéditas y creadas exclusivamente por la persona participante. Las bases establecen expresamente la prohibición del uso de herramientas o elementos generados mediante inteligencia artificial.

El concurso contempla un único premio de 400 euros. La obra premiada pasará a ser propiedad municipal, con los derechos de utilización, reproducción y difusión correspondientes. A su vez, las personas interesadas podrán presentar sus trabajos hasta las 14.00 horas del próximo 24 de julio, bajo un lema y acompañados de un sobre cerrado con la documentación y el archivo digital editable de la obra, conforme a lo establecido en las bases.

Todos los carteles participantes serán expuestos al público hasta el 20 de agosto. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores hasta el 31 de agosto de 2026. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Adra anima a la ciudadanía y al sector creativo a participar en la elección de una imagen que represente la esencia, la tradición y el ambiente festivo de la ciudad.