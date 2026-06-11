Adra celebra su 'Noche en Blanco' con actividades para dinamizar el comercio local

El municipio de Adra volverá a vivir una de sus citas más esperadas con la celebración de su 'Noche en Blanco', que tendrá lugar el ... próximo viernes, 19 de junio, con una programación pensada para dinamizar las calles, fomentar las compras en el comercio local y ofrecer una tarde-noche de ocio para toda la familia. La presentación ha corrido a cargo del concejal de Comercio, Juan Antonio Fernández, junto a la edil de Cultura, Elisa Fernández, acompañados de la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto de Adra, Matilde Gómez, y otras asociadas.

El edil de Comercio ha animado a abderitanos, abderitanas y visitantes a «salir a la calle, disfrutar de las actividades programadas y apoyar al comercio de proximidad, que vuelve a implicarse de forma activa en una noche muy especial para Adra». Asimismo, ha subrayado que «la Noche en Blanco es una oportunidad para llenar de vida nuestras calles, crear ambiente en las zonas comerciales y ofrecer una propuesta atractiva para familias, jóvenes y mayores».

Por su parte, la presidenta de la Asociación ha agradecido «la colaboración de los negocios participantes y el respaldo del Ayuntamiento para seguir impulsando iniciativas que acercan el comercio local a la ciudadanía». Gómez ha destacado que «cada establecimiento aporta su granito de arena para que esta noche sea diferente, cercana y participativa, con descuentos, sorpresas y experiencias que invitan a pasear, comprar y disfrutar en Adra».

Una programación para todos

La cita contará con juegos tradicionales, talleres, algodón, castillos hinchables y distintas actividades impulsadas por los comercios participantes, tomando como referencia el espíritu de la pasada edición, en la que el Ayuntamiento destacó el compromiso municipal y del tejido comercial para dinamizar la ciudad.

La programación comenzará a las 18.00 horas con juegos tradicionales en la Plaza Nereida, donde habrá bolos gigantes, cuatro en línea gigante, arcos y flechas, paracaídas y cuela el aro, además de palomitas ilimitadas durante 90 minutos, hasta las 19.30 horas. También de 18.00 a 19.30 horas, la Rambla de las Cruces acogerá talleres y algodón. A partir de las 19.30 horas y hasta las 21.30 horas, la diversión continuará en la Plaza del Auditorio con castillos hinchables.

Comercios asociados con actividades

La celebración contará también con la implicación de distintos establecimientos locales que ofrecerán descuentos: Pasaje, Abrazos, Pilma, Modas Aurora, Carolina, Eclipse, Laborda, Oliver, Enbali, Entre Sábanas, Pekymar, Carmen, Casa Ramón, La Antigualla, JN Boutique, Creta Chic, PC Market, Taller del Jardín, Uberam, Eggo, Atleet, Cuarzo, Bogas Woman, Bogas Shop, Diva y Mimos. Asimismo, Dana ofrecerá juegos en tienda; Namasterra realizará una degustación de tés e infusiones veraniegas; Mara contará con sorpresas en tienda; y Jamones Picena invitará a disfrutar de un buen vino, jamón o queso con un servicio fuera de tienda para vivir una noche diferente.