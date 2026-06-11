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Adra celebra su 'Noche en Blanco' con actividades para dinamizar el comercio local

El próximo 19 de junio se realizarán juegos tradicionales, talleres, algodón, castillos hinchables y actividades impulsadas por los establecimientos participantes

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Adra celebra su &#039;Noche en Blanco&#039; con actividades para dinamizar el comercio local

M. T.

Adra

El municipio de Adra volverá a vivir una de sus citas más esperadas con la celebración de su 'Noche en Blanco', que tendrá lugar el ... próximo viernes, 19 de junio, con una programación pensada para dinamizar las calles, fomentar las compras en el comercio local y ofrecer una tarde-noche de ocio para toda la familia. La presentación ha corrido a cargo del concejal de Comercio, Juan Antonio Fernández, junto a la edil de Cultura, Elisa Fernández, acompañados de la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto de Adra, Matilde Gómez, y otras asociadas.

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Adra celebra su 'Noche en Blanco' con actividades para dinamizar el comercio local

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