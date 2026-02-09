Adra celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con escolares

El Ayuntamiento de Adra, a través del Área de Igualdad, ha organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ... Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, un taller educativo dirigido al alumnado de 1º de Primaria, con el objetivo de acercar la ciencia desde una perspectiva cercana, inclusiva y libre de estereotipos de género. En total, se beneficiarán de esta iniciativa más de 300 alumnos y alumnas de los CEIPs de Adra y sus barriadas.

La concejala de Igualdad, Elisa Fernández, ha señalado que «trabajar la igualdad desde edades tempranas es clave para romper estereotipos que aún persisten en la sociedad» y que iniciativas como este taller «permiten acercar la ciencia a niñas y niños de una manera cercana y divertida, mostrando que pueden imaginarse y proyectarse en profesiones científicas sin limitaciones de género».

Asimismo, ha destacado «el compromiso del Ayuntamiento de Adra con la promoción de referentes femeninos y con el impulso de acciones educativas que fomenten la igualdad de oportunidades».

Este taller tiene como finalidad fomentar la curiosidad, el pensamiento científico y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres y las niñas en la ciencia.

A través de una sesión dinámica y adaptada a la edad del alumnado, se pretende promover vocaciones científicas tempranas y contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria desde la infancia. Entre los objetivos del taller se encuentra dar a conocer la importancia del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11F), identificar referentes femeninos en la ciencia rompiendo estereotipos asociados al género, despertar el interés por la experimentación y la observación científica mediante actividades prácticas y lúdicas, favorecer la participación activa del alumnado e implicar a las familias en el aprendizaje científico a través de propuestas sencillas para realizar en casa.

Un taller activo, participativo y experimental

La metodología del taller es activa, participativa y experiencial, adaptada al nivel madurativo del alumnado de 1º de Primaria y basada en el aprendizaje a través del juego y la experimentación. La sesión comienza con una conversación guiada en gran grupo.

A través de preguntas sencillas y ejemplos cercanos, se introduce el significado del 11F, se exploran las ideas previas del alumnado y se visibiliza que la ciencia es para todas las personas, independientemente de su género. Se visualizará un vídeo en materia de sensibilización sobre la efeméride.

Se realizará un experimento sencillo, seguro y limpio, que no requiere gran cantidad de materiales ni genera residuos, favoreciendo la observación directa y la curiosidad. Entre las propuestas para la sesión se encuentran el huevo que flota (agua y sal), el agua que camina (vasos y papel absorbente) y los colores que se mezclan (rotuladores y agua).

Durante el experimento, el alumnado observará, formulará hipótesis sencillas y comentará lo que sucede, introduciendo la importancia del método científico para cuestionarse el mundo que les rodea. Para finalizar, se entregará un folleto educativo que permite extender el aprendizaje más allá del aula, reforzando el vínculo escuela-familia.

Esta iniciativa, ha sido organizada desde el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Adra; cofinanciado por la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer; y con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, financiados por el Ministerio de Igualdad.