Adra

Presentación del evento. IDEAL

Adra celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con escolares

En total, se beneficiarán de esta iniciativa más de 300 alumnos y alumnas de CEIPs del municipio y de sus barriadas

J. C.

Adra

Lunes, 9 de febrero 2026, 20:01

El Ayuntamiento de Adra, a través del Área de Igualdad, ha organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ... Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, un taller educativo dirigido al alumnado de 1º de Primaria, con el objetivo de acercar la ciencia desde una perspectiva cercana, inclusiva y libre de estereotipos de género. En total, se beneficiarán de esta iniciativa más de 300 alumnos y alumnas de los CEIPs de Adra y sus barriadas.

