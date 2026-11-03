 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Adra cierra las cuentas de 2025 con casi dos millones de euros de remanente de tesorería

El Ayuntamiento ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 91,47% y ha abonado más de 28,4 millones de euros durante el ejercicio, según la edil de Hacienda

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Adra.

Marcos Tárraga

El Ayuntamiento de Adra ha aprobado en su última sesión plenaria la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2025, un documento que recoge la ... ejecución de los ingresos y gastos municipales, la situación financiera y los resultados de la actividad económica del Consistorio, con un remanente de tesorería cercano a los dos millones de euros.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Adra cierra las cuentas de 2025 con casi dos millones de euros de remanente de tesorería

[]

Adra cierra las cuentas de 2025 con casi dos millones de euros de remanente de tesorería