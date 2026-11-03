Adra cierra las cuentas de 2025 con casi dos millones de euros de remanente de tesorería

El Ayuntamiento de Adra ha aprobado en su última sesión plenaria la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2025, un documento que recoge la ... ejecución de los ingresos y gastos municipales, la situación financiera y los resultados de la actividad económica del Consistorio, con un remanente de tesorería cercano a los dos millones de euros.

El punto ha salido adelante pese al voto en contra de los grupos municipales PSOE, Vox y Plataforma por Adra. La concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha defendido que las cuentas reflejan una gestión económica basada en «la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales».

En su intervención, Heras ha destacado que «el balance global de este ejercicio muestra una gestión económica en la que hemos alcanzado un nivel de ejecución del presupuesto de gastos del 91,47%, habiendo gestionado más de 29,3 millones de euros destinados al funcionamiento de nuestra ciudad».

Asimismo, ha señalado que «los ingresos reconocidos han superado el 94,92% de las previsiones, con más de 30,58 millones de euros, mientras que el 96,94% de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio han sido abonadas dentro del mismo año, lo que supone más de 28,4 millones de euros».

La responsable municipal de Hacienda ha puesto también el acento en el resultado positivo del remanente de tesorería. «El resultado de esta gestión seria se refleja con claridad en el estado del Remanente de Tesorería, ya que cerramos el ejercicio con un remanente para gastos generales positivo de prácticamente dos millones de euros, concretamente 1.987.072,07 euros», ha explicado.

En este sentido, ha defendido que «garantizamos unos servicios públicos, pagamos a nuestros proveedores a buen ritmo, evitamos endeudarnos innecesariamente y cerramos el año con remanente de tesorería positivo».

La cuenta general refleja, además, un periodo medio de pago a proveedores de 17,54 días a lo largo del ejercicio, un indicador que la edil ha destacado como muestra del ritmo de cumplimiento de las obligaciones económicas municipales.

Estas cifras, según ha defendido Heras, deben analizarse conjuntamente con el resto de los estados contables y los informes técnicos que forman parte del expediente, evitando limitar la valoración de la gestión económica a datos aislados.

Por último, Alicia Heras ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno con la responsabilidad en la administración de los fondos públicos, la transparencia y la estabilidad económica municipal.

La concejala ha insistido en la importancia de continuar trabajando para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y ofrecer a los vecinos información clara sobre la utilización de los recursos municipales.