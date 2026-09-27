Adra cierra el verano con 516 actuaciones en sus playas

El Ayuntamiento de Adra, a través del Servicio Local de Protección Civil y Emergencias, ha hecho balance de la campaña de verano de 2026 en ... las playas del municipio, durante la que se han llevado a cabo un total de 516 actuaciones relacionadas con la atención sanitaria, el rescate y salvamento, la seguridad y el mantenimiento de los espacios costeros. Del total de intervenciones, 441 corresponden a actuaciones sanitarias y de rescate. En concreto, los efectivos de Protección Civil han realizado 434 asistencias sanitarias, de las cuales 401 estuvieron relacionadas con picaduras de medusa, 26 con heridas y siete con otras incidencias.

El alcalde, Manuel Cortés, ha destacado que «las 516 actuaciones realizadas reflejan el gran trabajo de nuestros efectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes disfrutan de nuestras playas». Asimismo, ha valorado positivamente que no se hayan registrado ahogamientos durante la temporada y ha agradecido «el esfuerzo y la dedicación de Protección Civil, así como la colaboración de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios municipales para ofrecer unas playas más seguras, accesibles y cuidadas».

En materia de rescate y salvamento, el dispositivo ha intervenido en tres ocasiones, dos de ellas para asistir a nadadores cansados y una correspondiente a una actuación de rescate. Asimismo, se ha atendido una incidencia relacionada con un menor perdido y se han efectuado tres traslados al centro de salud. Cabe destacar que durante la campaña no se han registrado ahogamientos ni semiahogamientos.

Movilidad reducida

El servicio de Protección Civil también ha desarrollado actuaciones destinadas a facilitar el acceso y disfrute de las playas a las personas con movilidad reducida. Durante la temporada se han contabilizado 44 usos de la silla anfibia, además de una utilización de muletas. En cuanto a la afluencia de visitantes, el balance recoge 32 jornadas con una ocupación alta de las playas, 31 con afluencia media y 28 con afluencia baja. La bandera verde ha sido la predominante durante la campaña, mientras que la brisa de poniente ha sido el viento más habitual. Respecto al estado del mar, se han registrado 35 jornadas de calma, 29 de mar rizada, 21 de marejadilla y seis de marejada, sin que se hayan contabilizado jornadas de temporal.

Coordinación

La labor desarrollada durante el verano también ha incluido la coordinación con otros servicios públicos para atender las incidencias registradas en el litoral abderitano. En este sentido, Protección Civil ha llevado a cabo 43 activaciones de la Policía Local y la Guardia Civil. De ellas, 33 estuvieron relacionadas con el cumplimiento de ordenanzas, tres con animales, tres con actividades de pesca, tres con incidencias en espigones y una con cuestiones de orden público.