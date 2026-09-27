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Adra cierra el verano con 516 actuaciones en sus playas

Las intervenciones sanitarias y de rescate fueron mayoría, con 441 casos registrados

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Cierre de campaña del verano en las costas de Adra.

Marcos Tárraga

Adra

El Ayuntamiento de Adra, a través del Servicio Local de Protección Civil y Emergencias, ha hecho balance de la campaña de verano de 2026 en ... las playas del municipio, durante la que se han llevado a cabo un total de 516 actuaciones relacionadas con la atención sanitaria, el rescate y salvamento, la seguridad y el mantenimiento de los espacios costeros. Del total de intervenciones, 441 corresponden a actuaciones sanitarias y de rescate. En concreto, los efectivos de Protección Civil han realizado 434 asistencias sanitarias, de las cuales 401 estuvieron relacionadas con picaduras de medusa, 26 con heridas y siete con otras incidencias.

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