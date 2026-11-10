Adra y los comerciantes presentan la edición 2026 del Gran Outlet para reactivar el consumo de proximidad

El Ayuntamiento de Adra y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de la localidad han presentado de forma oficial la edición 2026 ... del Gran Outlet de Adra, una cita comercial plenamente afianzada en el calendario socioeconómico del municipio. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, busca dinamizar la actividad económica local, liquidar estocajes de temporada a precios reducidos y fomentar las compras en el comercio de proximidad.

La presentación institucional, celebrada en la casa consistorial, ha contado con las intervenciones del edil del Área de Comercio, Juan Antonio Fernández, y de la presidenta del colectivo mercantil abderitano, Matilde Gómez. Ambos representantes coincidieron en señalar que el recinto del Auditorio 'Ciudad de Adra' volverá a convertirse durante tres jornadas consecutivas en el epicentro del consumo provincial, ofreciendo a los visitantes una selección de artículos de calidad con importantes promociones de descuento.

En su alocución, el concejal Juan Antonio Fernández ha destacado el valor estratégico del evento como herramienta de dinamización empresarial para las pequeñas y medianas firmas del municipio. Fernández ha subrayado la apuesta decidida del equipo de Gobierno local por seguir impulsando acciones promocionales que otorguen visibilidad a los negocios tradicionales y refuercen la competitividad del sector comercial frente a las grandes superficies y el comercio electrónico.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Matilde Gómez, ha desgranado los detalles operativos de la feria, remarcando que esta convocatoria constituye un escaparate idóneo tanto para la captación de nuevos clientes como para la fidelización del comprador habitual. Asimismo, la dirigente gremial ha resaltado la función social del evento, concebido como una alternativa de ocio familiar para el conjunto de la ciudadanía abderitana.

Participación sectorial y programa de actividades complementarias

La presente edición del Gran Outlet albergará la presencia de casi una quincena de comercios locales representativos de diversos sectores productivos, entre los que figuran modas, calzado, complementos y óptica. En concreto, los puestos confirmados corresponden a las firmas Pasaje, Uberam, Pilma, Dana, Óptica Laborda, Óptica Mares, Eclipse, Modas Aurora, Pekymar, Mara, Bogas Woman, Atmósfera, La Antigualla y Mimos.

Como elemento tradicional y gastronómico dinamizador, la feria contará de nuevo con la presencia del puesto de buñuelos artesanos de Juan y María. Asimismo, la organización ha previsto la instalación de un programa de animación infantil que se desarrollará en el propio recinto durante las tardes del jueves 19 y viernes 20 de noviembre, en horario restringido de 17:30 a 19:30 horas, con el propósito de facilitar la conciliación de las familias durante las compras.

El espacio expositivo instalado en el Auditorio 'Ciudad de Adra' permanecerá abierto al público del 19 al 21 de noviembre en un horario partido de mañana y tarde, fijado de 10:00 a 13:45 horas y de 17:00 a 20:45 horas.

Con la articulación de esta nueva campaña de ventas, el Consistorio y la entidad comercial reafirman su alianza institucional para fortalecer el tejido comercial abderitano, consolidando un modelo de desarrollo económico sostenible y vertebrador en el Poniente almeriense.