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Adra y los comerciantes presentan la edición 2026 del Gran Outlet para reactivar el consumo de proximidad

El Auditorio 'Ciudad de Adra' reunirá a casi una quincena de establecimientos locales del 19 al 21 de noviembre con actividades infantiles y descuentos especiales

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Adra presenta una nueva edición del Gran Outlet para seguir impulsando el comercio local.

Marcos Tárraga

Adra

El Ayuntamiento de Adra y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de la localidad han presentado de forma oficial la edición 2026 ... del Gran Outlet de Adra, una cita comercial plenamente afianzada en el calendario socioeconómico del municipio. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, busca dinamizar la actividad económica local, liquidar estocajes de temporada a precios reducidos y fomentar las compras en el comercio de proximidad.

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Adra y los comerciantes presentan la edición 2026 del Gran Outlet para reactivar el consumo de proximidad

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