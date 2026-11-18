18/11/2026 Actualizado a las 13:29h.

El Ayuntamiento de Adra, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), ha organizado una amplia programación de actividades con motivo del ... 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres, sensibilizar a la ciudadanía y contribuir a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

La edil de Igualdad, Elisa Fernández, acompañada por la concejala de Presidencia, María Paz Fernández, ha sido la encargada de presentar esta programación, que contempla propuestas culturales, educativas, deportivas y de sensibilización dirigidas a diferentes sectores de la población y que cuentan con la implicación y colaboración de centros educativos y entidades del municipio.

Durante la presentación, Fernández ha destacado que «el 25 de noviembre es una fecha especialmente significativa para visibilizar nuestro rechazo firme y rotundo a cualquier forma de violencia contra las mujeres, pero también para recordar que la igualdad y la prevención deben trabajarse todos los días del año». En este sentido, ha señalado que «desde el equipo de Gobierno de Manuel Cortés seguimos apostando por la educación, la sensibilización y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia».

Asimismo, la edil ha puesto en valor y agradecido «la implicación de los centros educativos, las familias y las mujeres de nuestro municipio en una programación con la que queremos llegar a todas las edades, porque la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad colectiva».

Acto institucional del 25 de noviembre

El miércoles 25 de noviembre, tendrá lugar el acto central de esta programación, que contará con la participación del alumnado del CEIP Abdera. La jornada comenzará con una marcha acompañada de una batucada desde el centro educativo hasta el Ayuntamiento, donde se desarrollará el acto institucional. Durante el mismo, el alumnado de 6º de Educación Primaria será el encargado de dar lectura a un manifiesto, mientras que los escolares de 5º de Primaria compartirán un decálogo con mensajes de sensibilización y compromiso con la igualdad.

A las 11:00 horas, el alcalde, Manuel Cortés, procederá a la lectura del manifiesto institucional, reafirmando el compromiso del Consistorio en la lucha contra la violencia de género. Tras este acto, se celebrará una marcha contra la violencia de género desde el Ayuntamiento hasta el Auditorio, nuevamente acompañada por el alumnado del CEIP Abdera y una batucada, como muestra de unidad y rechazo colectivo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las actividades continuarán a las 12:00 horas en el Auditorio con la representación teatral 'MÍA', una propuesta de sensibilización y prevención de la violencia de género especialmente dirigida a la población adolescente. Asimismo, a las 13:00 horas, el Paseo Marítimo de Adra acogerá la V Carrera de Obstáculos por la Igualdad, una iniciativa organizada por el IES Abdera que une deporte, convivencia y educación en valores.

Actividades culturales y de sensibilización

La programación ha comenzado este martes, 17 de noviembre, y continuará este jueves, día 19, con la actividad 'Ruta en Clave de Igualdad: Jaén', una propuesta cultural y de convivencia que permite a las participantes conocer el patrimonio histórico y cultural de esta ciudad andaluza, al tiempo que fomenta espacios de encuentro, participación y enriquecimiento personal entre mujeres.

Por otro lado, el próximo 23 de noviembre, a las 17:00 horas, el Auditorio 'Ciudad de Adra' acogerá el inicio de la exposición 'Pinceladas que no callan', una muestra integrada por los trabajos realizados en el taller municipal de pintura al óleo. Esta iniciativa utiliza el arte como herramienta de expresión, reflexión y reivindicación frente a la violencia contra las mujeres, dando visibilidad al compromiso de sus participantes con la igualdad.

La programación se completa con una nueva edición de la Escuela de Familia, que se desarrollará del 23 al 29 de noviembre en modalidad online, a través del canal de YouTube @EscueladeFamiliaAdra. Esta iniciativa estará dirigida por Beatriz Sánchez, psicóloga del Centro Municipal de Información a la Mujer, quien ofrecerá contenidos educativos, herramientas y recursos dirigidos a las familias para fomentar la igualdad, el respeto, la convivencia y la prevención de la violencia de género desde el hogar.

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Adra se invita a toda la ciudadanía a participar en las diferentes actividades programadas desde el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), que cuentan con la cofinanciación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Con esta programación, el Consistorio reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género y la construcción de un municipio cada vez más igualitario, comprometido y libre de violencia contra las mujeres.