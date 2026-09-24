Adra se consagra en el mapa del trail provincial al reunir a cerca de 400 deportistas en la III CxM Ciudad de Adra

La ciudad de Adra vivió el pasado domingo, 20 de septiembre, una intensa jornada de atletismo de montaña con la celebración de la tercera edición ... de la CxM Trail Ciudad de Adra. El evento deportivo logró congregar a cerca de 400 participantes repartidos entre sus tres modalidades ofertadas: Trail, Mini Trail y la ruta de Senderismo.

La cita, promovida por el club local C.D. Adratrailrunning en estrecha colaboración con el Ayuntamiento abderitano, consolida de este modo su relevancia en el calendario autonómico. Por segundo año consecutivo, la competición ha formado parte del circuito oficial de la Copa Provincial de Carreras por Montaña de Almería.

Atletas procedentes de diversos clubes de la provincia almeriense, así como deportistas desplazados desde otros puntos de fuera del territorio provincial, se citaron en el municipio para disfrutar de un entorno natural privilegiado. La jornada estuvo caracterizada por el ambiente de deportividad y la convivencia, aunque las elevadas temperaturas supusieron una exigencia física añadida para los corredores, especialmente en los recorridos competitivos.

Pese a lo duro de las condiciones meteorológicas, la cita se desarrolló con absoluta normalidad organizativa y dejó un balance sumamente positivo en el municipio, tanto por las cifras de asistencia registradas como por la animación vivida en el trazado.

En el aspecto puramente deportivo, la modalidad reina de Trail ofreció un alto nivel de exigencia. En la categoría absoluta masculina, el atleta Hamid Zifoun se alzó con la victoria, escoltado en el podio por Ramsés García Naranjo, en segunda posición, y Alberto Segovia Arco, que cruzó la meta en el tercer escalón.

Por su parte, el podio de la categoría absoluta femenina en la distancia de Trail estuvo liderado por Sheila Moya Fernández, quien se proclamó vencedora. La segunda posición fue para Marta María Quiñones de la Fuente, mientras que Gema Ortiz Gallegos completó la tabla como tercera clasificada.

La modalidad de Mini Trail también deparó grandes momentos de competición. En el cuadro masculino absoluto, el triunfo fue para Juan José Rivas López, seguido por Javier Sánchez Murcia en segundo lugar y Rosendo García Pinazo en la tercera posición. En el apartado femenino, Beatriz Rubio Martínez logró la victoria absoluta, seguida de Eva M. Quintana Delgado en el segundo puesto y Toñi Felices Gómez en la tercera plaza.

Tanto la representación municipal, encabezada por el alcalde de Adra y la concejala de Deportes, como la directiva del C.D. Adratrailrunning acompañaron a los atletas a lo largo de la jornada. Desde la organización se ha hecho un reconocimiento expreso al trabajo del equipo de voluntariado, cuya labor resultó indispensable para la logística de la prueba, así como al respaldo de empresas, patrocinadores, instituciones y clubes colaboradores.

Como colofón al evento, una vez concluidas las distintas pruebas, la organización ofreció un arroz de convivencia en el que participaron atletas, voluntarios, acompañantes y miembros del operativo, cerrando un domingo festivo donde el compañerismo y el deporte al aire libre fueron los grandes protagonistas en la costa abderitana.