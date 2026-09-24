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Adra se consagra en el mapa del trail provincial al reunir a cerca de 400 deportistas en la III CxM Ciudad de Adra

La competición, organizada por el C.D. ADRATRAILRUNNING y el Ayuntamiento, volvió a puntuar para la Copa Provincial de Carreras por Montaña en un día marcado por las altas temperaturas y el atletismo popular

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La III CxM Trail Ciudad de Adra reúne a cerca de 400 participantes en una jornada de deporte y convivencia

Bernardo Abril

Adra

La ciudad de Adra vivió el pasado domingo, 20 de septiembre, una intensa jornada de atletismo de montaña con la celebración de la tercera edición ... de la CxM Trail Ciudad de Adra. El evento deportivo logró congregar a cerca de 400 participantes repartidos entre sus tres modalidades ofertadas: Trail, Mini Trail y la ruta de Senderismo.

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Adra se consagra en el mapa del trail provincial al reunir a cerca de 400 deportistas en la III CxM Ciudad de Adra

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Adra se consagra en el mapa del trail provincial al reunir a cerca de 400 deportistas en la III CxM Ciudad de Adra