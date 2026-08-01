Adra consolida su escudo social con la actualización de la Ayuda a Domicilio y el respaldo a Protección Civil

El municipio almeriense de Adra ha dado un paso fundamental para fortalecer su red de atención social y ciudadana durante la última sesión del Pleno ... de la Corporación Municipal. En este encuentro, el Consistorio ha sacado adelante dos medidas estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y a dignificar la labor de quienes velan por la seguridad en la comarca del Poniente. Por un lado, se ha ratificado la revisión de los precios del contrato de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), y por otro, se ha oficializado el régimen de indemnizaciones para los miembros de la Agrupación Local de Protección Civil.

La primera de estas iniciativas, referida a los cuidados domiciliarios, se gestiona a través de la mercantil 'Atende Servicios Integrados S.L.'. La propuesta municipal logró salir adelante gracias al voto favorable de los grupos políticos del Partido Popular, el Partido Socialista y Plataforma por Adra, contando únicamente con la abstención de la formación VOX. Este amplio consenso político refleja la importancia de garantizar la viabilidad económica de un servicio que resulta esencial para el bienestar de decenas de familias en esta localidad de la costa de Almería.

En términos económicos, esta revisión tarifaria se traduce en un incremento del cinco por ciento en el coste por hora del servicio, en estricta consonancia con la actualización acordada recientemente por la Junta de Andalucía para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con la aplicación de esta medida, el precio máximo correspondiente a la atención directa a personas en situación de dependencia en el municipio abderitano queda fijado de forma definitiva en 17,46 euros por hora, con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ya incluido.

De manera paralela, el acuerdo plenario también ha actualizado las cuantías relativas al Servicio de Ayuda a Domicilio cuando este se presta como atención básica de los Servicios Sociales Comunitarios a través del plan concertado. Para esta modalidad, el precio estipulado ha quedado establecido en 13,42 euros por cada hora de servicio, igualmente con el IVA incluido en la cifra. Cabe destacar que, de acuerdo con la resolución emitida por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la aplicación de estos nuevos importes tendrá carácter retroactivo y sus efectos se contabilizarán desde el pasado 1 de enero de 2026.

Desde la administración local almeriense subrayan que esta actualización económica no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta indispensable para adaptar el contrato municipal a los precios reales estipulados por la Administración autonómica. Con esta nivelación, el Ayuntamiento de Adra persigue el objetivo primordial de garantizar tanto la continuidad como la excelencia de un servicio del que dependen a diario numerosas personas mayores y grandes dependientes a lo largo de todo el término municipal.

Reconocimiento a la labor altruista de Protección Civil

En otro orden de asuntos de gran calado para la sociedad abderitana, el Pleno municipal abordó el reconocimiento formal al cuerpo de voluntarios de emergencias. Con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, se aprobó el nuevo régimen de indemnizaciones aplicable a los efectivos de la Agrupación Local de Protección Civil de Adra. Esta medida se activará cada vez que los voluntarios sean requeridos para participar en dispositivos vinculados a labores de prevención, apoyo operativo, socorro y atención directa ante situaciones de emergencia en la provincia de Almería.

El documento aprobado regula de forma detallada y transparente la compensación económica de los distintos gastos que puedan tener que afrontar los voluntarios durante la prestación de sus servicios. En concreto, el Ayuntamiento se hará cargo de los desembolsos relativos a la manutención, el alojamiento y el transporte del personal. El Consistorio ha querido dejar meridianamente claro que estas cantidades poseen un carácter estrictamente indemnizatorio para evitar que a los efectivos les cueste dinero su labor altruista, por lo que en ningún caso supondrán una remuneración, un sueldo o un salario encubierto.

Para establecer los límites de estas compensaciones, las cuantías se ajustarán de manera rigurosa a los baremos establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, se ha previsto que, en el supuesto de que el voluntario necesite utilizar su vehículo particular para los desplazamientos, la compensación por kilometraje se calculará conforme a los importes que marca la normativa estatal vigente. Para hacer frente a estos abonos, el Ayuntamiento de Adra utilizará los fondos de una partida presupuestaria destinada de manera específica a los voluntarios de Protección Civil.

Con la luz verde a este documento, el municipio del Poniente almeriense logra establecer un marco jurídico y económico claro para compensar los gastos derivados de los servicios de emergencia. Esta aprobación supone, en última instancia, un merecido reconocimiento institucional al compromiso inquebrantable, la enorme disponibilidad y la labor cien por cien altruista que los miembros de Protección Civil desempeñan día tras día en beneficio de la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía abderitana.