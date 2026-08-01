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Adra consolida su escudo social con la actualización de la Ayuda a Domicilio y el respaldo a Protección Civil

El Pleno del municipio almeriense aprueba los nuevos precios para la atención a dependientes y un sistema de compensación para el voluntariado ante emergencias.

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Adra aprueba la actualización del precio de Ayuda a Domicilio e indemnizaciones para Protección Civil.

Marcos Tárraga

Adra

El municipio almeriense de Adra ha dado un paso fundamental para fortalecer su red de atención social y ciudadana durante la última sesión del Pleno ... de la Corporación Municipal. En este encuentro, el Consistorio ha sacado adelante dos medidas estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y a dignificar la labor de quienes velan por la seguridad en la comarca del Poniente. Por un lado, se ha ratificado la revisión de los precios del contrato de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), y por otro, se ha oficializado el régimen de indemnizaciones para los miembros de la Agrupación Local de Protección Civil.

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