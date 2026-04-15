Adra consolida su red agrícola con el acondicionamiento de más de 30 kilómetros de caminos rurales

El municipio de Adra continúa dando pasos significativos en la modernización y mantenimiento de su infraestructura rural, un pilar básico para la economía local. El ... Ayuntamiento, a través del área de Agricultura, ha informado este miércoles del avance de los trabajos de adecuación que se vienen desarrollando en diversos puntos del término municipal. Según los datos ofrecidos por el Consistorio, las intervenciones realizadas hasta la fecha han permitido acondicionar ya más de treinta kilómetros de vías agrícolas, una cifra que refleja el esfuerzo por mantener en óptimas condiciones una red viaria que resulta vital para el transporte diario de la producción hortofrutícola.

La actual campaña de mejora ha cobrado una relevancia especial tras el paso de los recientes temporales y borrascas que han afectado a la provincia. Estas inclemencias meteorológicas habían provocado desperfectos en varios tramos, dificultando el tránsito de vehículos pesados y maquinaria agrícola. Por este motivo, el área de Agricultura ha intensificado las labores de reparación, priorizando aquellas zonas que presentaban un mayor grado de deterioro. Los trabajos no se han limitado a una limpieza superficial, sino que han incluido actuaciones de calado como el asfaltado de tramos estratégicos, el allanado y nivelado de terrenos y, en los puntos donde el firme se encontraba más debilitado, se ha procedido al alquitranado y encementado para asegurar una mayor durabilidad de la vía frente a futuras lluvias.

Más allá del pavimentado, el plan de actuación municipal contempla una visión integral de la conservación rural. Los operarios están trabajando de forma coordinada en la limpieza y acondicionamiento de drenajes, cunetas y acequias. Esta labor es fundamental para garantizar una correcta evacuación del agua de escorrentía, evitando que se produzcan embolsamientos o socavones que vuelvan a dañar el camino en el próximo invierno. La intención del equipo de Gobierno es que la red de caminos no solo sea funcional, sino también segura y resiliente ante los fenómenos meteorológicos adversos, facilitando así la labor de los cientos de agricultores que dependen de estos accesos para llegar a sus fincas y centros de comercialización.

El Ayuntamiento ha subrayado que estas tareas se están ejecutando de manera progresiva y planificada para interferir lo mínimo posible en la actividad diaria del campo abderitano. Aunque ya se ha superado la barrera de los treinta kilómetros, las máquinas continuarán operando en los próximos días hasta completar el calendario previsto en todas las zonas pendientes de revisión. Con esta inversión en mantenimiento, el consistorio busca ofrecer estabilidad y certezas al sector primario, asegurando que las infraestructuras estén a la altura de la competitividad que exige el mercado agrícola actual.

Finalmente, el Consistorio ha recordado que mantiene abiertos canales de comunicación directa con los vecinos y profesionales del sector para optimizar estos trabajos. Cualquier incidencia, desperfecto o zona que requiera una intervención urgente puede ser comunicada a través del número de teléfono 678 04 68 36. Asimismo, los ciudadanos pueden utilizar el registro de entrada del Ayuntamiento de Adra para notificar avisos. Esta colaboración ciudadana se considera esencial para que la planificación de los trabajos pueda atender de forma ágil y eficiente las necesidades reales de cada paraje del campo de Adra.