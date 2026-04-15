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Adra avanza en la mejora de caminos rurales con más de 30 kilómetros acondicionados. R. I.

Adra consolida su red agrícola con el acondicionamiento de más de 30 kilómetros de caminos rurales

El Ayuntamiento intensifica las labores de mejora y asfaltado tras los recientes temporales para garantizar la seguridad de los agricultores y el acceso a las explotaciones

Marcos Tárraga

Adra

Miércoles, 15 de abril 2026, 14:01

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El municipio de Adra continúa dando pasos significativos en la modernización y mantenimiento de su infraestructura rural, un pilar básico para la economía local. El ... Ayuntamiento, a través del área de Agricultura, ha informado este miércoles del avance de los trabajos de adecuación que se vienen desarrollando en diversos puntos del término municipal. Según los datos ofrecidos por el Consistorio, las intervenciones realizadas hasta la fecha han permitido acondicionar ya más de treinta kilómetros de vías agrícolas, una cifra que refleja el esfuerzo por mantener en óptimas condiciones una red viaria que resulta vital para el transporte diario de la producción hortofrutícola.

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