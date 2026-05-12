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Adra se convierte en el estandarte de la sostenibilidad andaluza gracias al éxito del IES Gaviota

El alcalde Manuel Cortés recibe a los estudiantes que representarán a la comunidad autónoma en el Encuentro Estatal Confint 2027 tras su destacada participación en el foro regional de Granada

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El regidor recibe a los alumnos y profesores del IES Gaviota que han participado de la iniciativa.
El regidor recibe a los alumnos y profesores del IES Gaviota que han participado de la iniciativa. (R. I.)

Marcos Tárraga

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El Ayuntamiento de Adra se ha vestido de gala para reconocer el compromiso medioambiental de sus ciudadanos más jóvenes. El alcalde de la ciudad, Manuel ... Cortés, ha presidido una recepción oficial en el consistorio para homenajear al alumnado y profesorado del IES Gaviota, tras el histórico hito alcanzado recientemente. El centro abderitano ha logrado ser seleccionado para representar a toda Andalucía en el próximo Encuentro Estatal Confint, que tendrá lugar en Segovia en 2027, después de una brillante actuación en el Encuentro Regional celebrado en el paraje de Huerto Alegre, en Granada. En esta reunión institucional, los estudiantes han tenido la oportunidad de trasladar al primer edil los pormenores de su experiencia, el arduo trabajo desarrollado en las aulas y la relevancia que este reconocimiento supone para el prestigio de la comunidad educativa local.

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