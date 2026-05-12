Adra se convierte en el estandarte de la sostenibilidad andaluza gracias al éxito del IES Gaviota

El Ayuntamiento de Adra se ha vestido de gala para reconocer el compromiso medioambiental de sus ciudadanos más jóvenes. El alcalde de la ciudad, Manuel ... Cortés, ha presidido una recepción oficial en el consistorio para homenajear al alumnado y profesorado del IES Gaviota, tras el histórico hito alcanzado recientemente. El centro abderitano ha logrado ser seleccionado para representar a toda Andalucía en el próximo Encuentro Estatal Confint, que tendrá lugar en Segovia en 2027, después de una brillante actuación en el Encuentro Regional celebrado en el paraje de Huerto Alegre, en Granada. En esta reunión institucional, los estudiantes han tenido la oportunidad de trasladar al primer edil los pormenores de su experiencia, el arduo trabajo desarrollado en las aulas y la relevancia que este reconocimiento supone para el prestigio de la comunidad educativa local.

Acompañado por el concejal de Educación, Pedro Peña, y la concejala de Medio Ambiente, Noelia García, el alcalde Manuel Cortés ha querido subrayar el valor humano y ético que subyace tras este éxito escolar. Durante su intervención, Cortés ha felicitado efusivamente al equipo docente, personificado en la figura de su director, Antonio Montes, y la coordinadora del programa Ecoescuelas, Jennifer Parra. El regidor ha insistido en que este reconocimiento no es fruto del azar, sino la consecuencia lógica de un esfuerzo sostenido en el tiempo y de una constancia inquebrantable. Según palabras del propio alcalde, contar con jóvenes tan implicados en la responsabilidad ecosocial es un orgullo para Adra, pues representan valores fundamentales para el desarrollo de la sociedad, como el respeto profundo por el entorno natural y la participación activa en los problemas globales.

La trayectoria del IES Gaviota en materia de concienciación ecológica es, de hecho, una de las más sólidas del panorama educativo andaluz. El centro acumula más de quince años de integración ininterrumpida en la Red de Ecoescuelas, un programa internacional que exige altos estándares de gestión ambiental. Recientemente, el instituto obtuvo su cuarta Bandera Verde, un galardón que certifica la excelencia en su labor de sensibilización y sostenibilidad. En esta última cita regional, celebrada entre el 21 y el 23 de abril, un grupo de siete alumnos y alumnas de diversos niveles educativos expuso con maestría las múltiples iniciativas que el centro abandera, abarcando campos tan vitales como la preservación de la biodiversidad, el reciclaje creativo, la gestión eficiente de residuos y la lucha contra el cambio climático desde el ámbito local.

El proceso de selección para el encuentro estatal ha sido especialmente significativo por su carácter democrático y participativo. Durante las jornadas en Huerto Alegre, los representantes del IES Gaviota trabajaron codo con codo con otros centros de las ocho provincias andaluzas, debatiendo propuestas y elaborando candidaturas conjuntas en materia de responsabilidad ecosocial. Fue el propio alumnado participante de cada provincia quien, mediante una votación democrática, decidió que el IES Gaviota era el mejor embajador posible para representar la voz de Andalucía en Segovia. Este respaldo de sus propios compañeros de comunidad pone en valor no solo la calidad técnica de sus proyectos, sino también la capacidad de liderazgo y comunicación de los estudiantes abderitanos a la hora de defender un futuro más verde.

La importancia de este logro trasciende los muros del instituto, ya que sitúa a la ciudad de Adra en el mapa de la vanguardia educativa española. El programa Confint (Conferencia Internacional de Jóvenes «Cuidemos el Planeta») busca que el alumnado reflexione sobre los límites del planeta y tome medidas concretas para mejorarlo. En este sentido, la labor que desempeña el IES Gaviota con su ecohuerto y sus programas de ahorro energético sirve de espejo para otros centros de la provincia. La delegación abderitana ha demostrado que la educación no se limita a la transmisión de conocimientos teóricos, sino que debe aspirar a transformar la realidad inmediata, dotando a las nuevas generaciones de las herramientas críticas necesarias para afrontar los desafíos climáticos que marcarán las próximas décadas.

Finalmente, la recepción en el Ayuntamiento ha servido para ratificar el apoyo de la administración municipal a este tipo de programas transversales que unen educación y ecología. El alcalde ha reiterado que el nombre de Adra ha sido defendido con enorme dignidad y que estos jóvenes son el ejemplo vivo de una ciudadanía consciente y comprometida. Con la vista puesta en Segovia 2027, el IES Gaviota inicia ahora una nueva etapa de preparación en la que seguirán profundizando en sus proyectos de sostenibilidad, con la responsabilidad y la ilusión de saber que sus ideas y propuestas representarán el sentir de miles de estudiantes andaluces que sueñan con un mundo más habitable y respetuoso con la naturaleza.