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Adra coordina el dispositivo de seguridad para la XIII edición de The Juergas Rock

La Policía Local movilizará a sus efectivos durante las distintas jornadas del festival y trabajará de manera conjunta con Protección Civil, los servicios de emergencia y la seguridad privada

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

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El Ayuntamiento de Adra avanza en la organización del dispositivo especial que se desplegará con motivo de la XIII edición de The Juergas Rock Festival, ... que se celebrará del 5 al 8 de agosto junto a la costa abderitana. El objetivo es asegurar el buen funcionamiento de uno de los acontecimientos culturales y musicales más multitudinarios del año en el municipio. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha mantenido una reunión de coordinación con los responsables de Berrintxe Producciones, Manuel Núñez y Ángel Jesús Canto.

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