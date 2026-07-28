Adra coordina el dispositivo de seguridad para la XIII edición de The Juergas Rock

El Ayuntamiento de Adra avanza en la organización del dispositivo especial que se desplegará con motivo de la XIII edición de The Juergas Rock Festival, ... que se celebrará del 5 al 8 de agosto junto a la costa abderitana. El objetivo es asegurar el buen funcionamiento de uno de los acontecimientos culturales y musicales más multitudinarios del año en el municipio. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha mantenido una reunión de coordinación con los responsables de Berrintxe Producciones, Manuel Núñez y Ángel Jesús Canto.

En el encuentro también han participado la Inspectora Jefa y el Subinspector de la Policía Local, María Trinidad Pérez y Ángel Parrilla; y la técnico responsable y el operativo de Protección Civil de Adra, María Isabel Espinosa y Santos Martínez. Cortés ha señalado que «la coordinación entre todas las áreas implicadas resulta esencial para que un evento de estas dimensiones pueda desarrollarse con las máximas garantías». En este sentido, ha recordado que el festival reúne cada año a miles de personas procedentes de numerosos puntos de España y del extranjero, por lo que «desde el Ayuntamiento trabajamos con antelación para ofrecerles un entorno seguro, ordenado y preparado para disfrutar de la música y de nuestra ciudad».

Durante la reunión se han revisado las principales medidas contempladas en el dispositivo, entre ellas la distribución de los accesos y de las vías de evacuación, los protocolos de actuación ante posibles emergencias y la regulación del tráfico en el recinto del festival y en las zonas próximas. El operativo, como cada año, contará con un Puesto de Mando Avanzado de Protección Civil, desde el que se coordinarán los recursos de emergencia, así como con un módulo de Policía Local destinado a la recepción de denuncias, la gestión de objetos perdidos y la centralización de las actuaciones relacionadas con la seguridad.

La Policía Local, además, movilizará a sus efectivos durante las distintas jornadas del festival y trabajará de manera conjunta con Protección Civil, los servicios de emergencia y la seguridad privada contratada por la organización. Asimismo, volverá a instalarse un Punto Violeta, promovido por el Ayuntamiento de Adra y gestionado por la Asociación Protegidas. Este recurso ofrecerá información, prevención y atención ante posibles situaciones de acoso o violencia sexual. «Queremos que The Juergas Rock sea un espacio en el que todas las personas puedan divertirse desde el respeto, la igualdad y la convivencia», ha subrayado el alcalde.

Ayuntamiento y organización mantendrán una coordinación permanente durante las cuatro jornadas con el propósito de facilitar la movilidad, atender cualquier incidencia y garantizar que los conciertos se celebren con normalidad. Adra volverá así a convertirse en punto de encuentro para miles de aficionados que combinarán música, sol y playa en una nueva edición de uno de los festivales más consolidados de la provincia.

Cuatro jornadas de música nacional e internacional

La XIII edición de The Juergas Rock Festival reunirá del 5 al 8 de agosto a destacados artistas del punk, el rock, el ska y otros estilos alternativos. La fiesta de bienvenida del miércoles contará con Celtas Cortos, que celebrará sus 40 años sobre los escenarios, además de Sanguijuelas del Guadiana, Eskorzo, The Locos, Canteca de Macao, Awakate y DJ Karpin. El jueves tendrá como principal atractivo a Pendulum Live, que hará en Adra su única parada en el sur de la península dentro de su gira mundial. También actuarán The Baboon Show, Moscow Death Brigade, Boikot, Loncha Velasco, Josetxu Piperrak y Gomad & Monster.

La programación del viernes estará encabezada por Non Servium y Dubioza Kolektiv, junto a Sons of Aguirre & Scila, Kaotiko, Benito Kamelas, Linaje y Benny Page. El sábado pondrán el broche final Evaristo, La Gossa Sorda, Soziedad Alkoholika, Narco y el DJ internacional Vandal, además de Juantxo Skalari, Los Estanques y El Canijo de Jerez y Segismundo Toxicómano. El escenario Agustico completará la oferta con conciertos gratuitos durante el día junto a la playa, con propuestas como Momo, Periferia, Bihotza y La Gore, entre otras.