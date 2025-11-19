Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables

El Ayuntamiento de Adra continúa trabajando para impulsar su halagüeño sector gastronómico y para seguir fomentando los hábitos de vida saludables entre sus vecinos y ... vecinas. Y lo hará mediante una subvención que ha recibido, con la que podrá en marcha un proyecto de desarrollo sostenible centrado en la valorización de la identidad gastronómica local.

Bajo el título de 'Adra Sostenible: Gastronomía Local y Kilómetro Cero para un Consumo Responsable', el Consistorio fomentará el consumo responsable mediante la promoción de productos locales y de kilómetro cero, con especial atención al pulpo seco de Adra, recientemente reconocido como especialidad tradicional garantizada por la Unión Europea.

Entre las acciones previstas se incluyen la Ruta de la Tapa del Pulpo, talleres de cocina sostenible, campañas de difusión de la marca gastronómica de Adra y actividades de formación dirigidas a productores y pescadores locales. La iniciativa surge como continuidad de proyectos previos, como 'Adra Kmcero', y se enmarca en la Agenda Urbana del municipio.

Con todo, el Ayuntamiento tiene como objetivo generar empleo, dinamizar la economía local y posicionar a Adra como referente en sostenibilidad alimentaria y turismo responsable. El proyecto se desarrollará mediante una metodología participativa, involucrando a los sectores pesquero, agrícola, comercial, de hostelería y a la ciudadanía, y contará con un sistema de seguimiento que garantizará la transparencia y la evaluación continua de resultados.

La financiación recibida, superior a los 200.000 euros, procedentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, permitirá al Ayuntamiento implementar estas acciones, consolidar la identidad gastronómica de Adra y fortalecer la colaboración entre los distintos sectores locales, impulsando un modelo de desarrollo sostenible y replicable en el tiempo.

La financiación recibida, superior a los 200.000 euros, procedentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, permitirá al Ayuntamiento implementar estas acciones, consolidar la identidad gastronómica de Adra y fortalecer la colaboración entre los distintos sectores locales, impulsando un modelo de desarrollo sostenible y replicable en el tiempo.