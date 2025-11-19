Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables

Bajo el título de 'Adra Sostenible: Gastronomía Local y Kilómetro Cero para un Consumo Responsable', el Consistorio fomentará el consumo responsable mediante productos locales

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:38

El Ayuntamiento de Adra continúa trabajando para impulsar su halagüeño sector gastronómico y para seguir fomentando los hábitos de vida saludables entre sus vecinos y ... vecinas. Y lo hará mediante una subvención que ha recibido, con la que podrá en marcha un proyecto de desarrollo sostenible centrado en la valorización de la identidad gastronómica local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

