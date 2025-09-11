Adra despide su Feria y Fiestas 2025 con gran éxito de participación y ambiente festivo El alcalde, Manuel Cortés, ha subrayado el carácter «seguro, inclusivo e intergeneracional» de unas celebraciones que han sumado un día más y han llenado de vida la ciudad

La Feria y Fiestas de Adra 2025 han llegado a su fin con un balance muy positivo tanto en afluencia como en participación ciudadana. Durante seis jornadas, del 5 al 10 de septiembre, miles de vecinos y visitantes han disfrutado de un programa variado, pensado para todos los públicos y con novedades que han contribuido a reforzar la identidad festiva de la ciudad.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado la importancia de esta edición: «Este año contamos con una gran novedad: un día más de feria. Comenzamos el día 5 con el pregón y el encendido del alumbrado, que dieron inicio a unas jornadas llenas de ilusión, de encuentro y de tradición», ha señalado el regidor. Asimismo, ha querido agradecer al pregonero y a todos los que acompañaron esa noche, muy especialmente a las escuelas locales de baile Zambra, Arte Danza y Las Flores de Mi Patio, cuyo flashmob ha calificado de «espectacular».

Entre las principales innovaciones, se ha subrayado el traslado del pregón a la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, una ubicación que el alcalde ha valorado como «todo un acierto». «Así nos lo están trasladando los vecinos y vecinas, incluso visitantes que vinieron ese 5 a disfrutar del arranque de nuestras fiestas», ha remarcado Cortés. Asimismo, se han reforzado las medidas de seguridad, accesibilidad e inclusión. «Una vez más, hemos diseñado una programación pensada para todos los públicos, con la idea de que nuestra feria sea segura, inclusiva e intergeneracional», ha destacado el alcalde.

El ambiente en las calles, la alta asistencia a los conciertos, espectáculos infantiles, actividades deportivas y eventos tradicionales han marcado una edición muy participativa. En este sentido, Cortés ha querido trasladar un mensaje cercano: «Quiero agradecer de corazón a todos los vecinos y vecinas que un año más han acompañado cada actividad y han disfrutado de ellas, porque para eso las organizamos, con toda la ilusión y el cariño», ha expresado.

El alcalde ha extendido también su gratitud a todas las personas que lo han hecho posible: «Gracias a los trabajadores municipales, especialmente al Área de Cultura con la edil Elisa Fernández al frente, al tejido asociativo y comercial, a las empresas colaboradoras y, por supuesto, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, que han garantizado la seguridad de todos. Y un reconocimiento muy especial a los servicios municipales de limpieza, siempre pendientes de que cada calle quedara en perfectas condiciones tras cada celebración», ha subrayado Cortés.

Finalmente, el alcalde ha expresado su orgullo por la respuesta del municipio y el esfuerzo colectivo: «Me emociona ver a Adra volcada con sus fiestas, con ilusión y con ganas de seguir creciendo y disfrutando juntos. Pero también siento la gran responsabilidad de que todo funcione y de que cada año podamos ofrecer una feria mejor», ha señalado.

Con este balance positivo, el Ayuntamiento de Adra ya trabaja pensando en la próxima edición, con el objetivo de mantener el equilibrio entre tradición e innovación y seguir consolidando la feria como una de las citas culturales y sociales más importantes del Poniente almeriense.

