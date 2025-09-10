Adra despide la feria rindiendo homenaje a San Nicolás de Tolentino El XVIII Encierro 'San Nicolás de Tolentino' ha recorrido la carretera Natalio Rivas con toros hinchables

La jornada del miércoles, 10 de septiembre, ha estado dedicada a honrar al patrono de Adra, San Nicolás de Tolentino, poniendo el broche final a la Feria de Adra con tradición, diversión y convivencia familiar.

La mañana ha comenzado con la celebración de la Santa Misa en honor al patrón, seguida de la procesión por las calles de la ciudad, que ha reunido a vecinos y visitantes en un acto de devoción y comunidad.

A mediodía, el XVIII Encierro 'San Nicolás de Tolentino' ha recorrido la carretera Natalio Rivas con toros hinchables, reuniendo a toda la familia hasta llegar a la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, donde, como cada año, se ha instalado una plaza portátil.

La jornada ha continuado con la Feria de Mediodía y culminará con la tradicional Traca Final de Fiestas a medianoche, iluminando el cielo y cerrando días llenos de cultura, tradición y entretenimiento en Adra.

