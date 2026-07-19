Adra despierta 3.000 años de historia con la apertura del Cerro de Montecristo

Las notas de una soprano, el compás de tacones abderitanos sobre la tierra y la mirada atenta de cientos de personas rompieron el silencio de ... siglos en el cerro que vio nacer a la ciudad. La apertura al público del Cerro de Montecristo no fue un acto protocolario más, sino un viaje al reencuentro con las raíces de la antigua Abdera. En una velada donde el patrimonio se fundió con la divulgación, vecinos y visitantes abarrotaron este yacimiento arqueológico, uno de los más relevantes de la provincia de Almería, para descubrir un espacio recuperado tras una ambiciosa intervención destinada a conservar, investigar y difundir la historia local.

El emotivo evento de inauguración incluyó una visita guiada por los restos históricos, la presentación detallada de los trabajos arqueológicos y un broche de oro artístico protagonizado por la soprano Anna Moog, acompañada por la pianista surcoreana Keonju Lee y las bailaoras abderitanas Rocío Bogas, Rocío Ferrer y María Alonso.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, destacó durante el acto que «la apertura del Cerro de Montecristo supone devolver a los abderitanos y abderitanas una parte esencial de nuestra historia y de nuestra identidad. Recuperamos un espacio que durante siglos ha custodiado el origen de nuestra ciudad y lo ponemos al servicio del conocimiento, la cultura y el turismo». Durante su intervención, el primer edil recordó que este entorno conserva los testimonios de una ciudad con tres mil años de historia, que durante alrededor de mil cuatrocientos años fue uno de los enclaves más importantes del litoral meridional de la península ibérica.

La cita histórica contó con un fuerte respaldo institucional y social. Entre los asistentes destacaron el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso; la eurodiputada Carmen Crespo; la senadora Carmen B. López; y la directora general de la Junta de Andalucía, Raquel Espín. Junto a ellos, participaron concejales de la Corporación Municipal, representantes de la Universidad de Almería, responsables de las empresas encargadas de las excavaciones, así como autoridades civiles, militares y del tejido asociativo y comercial de la localidad.

Nuevos hallazgos de la antigua Abdera

Las excavaciones realizadas por el equipo de la Universidad de Almería, dirigido por José Luis López Castro, han permitido ampliar de forma notable el conocimiento del yacimiento y documentar restos correspondientes a distintas etapas históricas. En la ladera este se ha descubierto parte de un cementerio hispanomusulmán, con varias tumbas y restos óseos orientados según las prácticas funerarias de Al-Ándalus. Bajo esta necrópolis se ha localizado un pavimento romano de gran extensión que pudo pertenecer a un edificio relevante y, en niveles inferiores, construcciones domésticas fenicias fechadas entre los siglos VII y IV antes de Cristo.

En la ladera sur se ha identificado la base de la muralla fenicia del siglo VI antes de Cristo, que protegía la antigua Abdera. También han aparecido varias piletas destinadas a la elaboración de salazones, una cisterna para almacenar agua y distintas dependencias vinculadas al funcionamiento de una factoría. Cortés agradeció especialmente el trabajo de los investigadores y señaló que estos hallazgos «engrandecen nuestra historia y confirman la importancia de este enclave en el conjunto de las ciudades históricas del Mediterráneo».

Un espacio accesible, protegido y preparado para recibir visitas

La actuación ha permitido transformar el Cerro de Montecristo en un espacio accesible, seguro y preparado para la visita pública, garantizando al mismo tiempo la protección de los restos y la continuidad de la investigación científica. El proyecto ha incluido la mejora de los accesos y de la ladera este mediante nuevos caminos, rampas, muros de contención, pavimentación, alumbrado y la canalización de la acequia existente.

También se ha construido un pabellón cubierto para proteger los restos arqueológicos y facilitar los trabajos de investigación, así como un anfiteatro destinado a las visitas, la divulgación, la educación y la celebración de actividades culturales. Las obras se han completado con la estabilización de taludes, la reconstrucción de muros tradicionales de mampostería, la ejecución de una galería de encauzamiento para mejorar el drenaje y una restauración paisajística que ha incluido la plantación de más de 3500 ejemplares vegetales.

La intervención también ha llegado al Museo de Adra, donde se han renovado las salas destinadas a las piezas procedentes del Cerro de Montecristo para mejorar su exposición y facilitar su interpretación. El alcalde anunció, además, que el Ayuntamiento ya trabaja para que el museo pueda albergar nuevas piezas arqueológicas vinculadas a Adra que actualmente se encuentran en otros espacios museísticos.

Más de 3,5 millones de euros de inversión

El conjunto de las actuaciones ha supuesto una inversión superior a los 3,5 millones de euros. De esta cantidad, 2,9 millones han sido aportados por los fondos europeos Next Generation, en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Ministerio de Industria y Turismo, mientras que alrededor de 600.000 euros han sido financiados por el Ayuntamiento de Adra. «Gracias a esta inversión hacemos posible que el Cerro de Montecristo sea un referente arqueológico, educativo y cultural, no solo para Adra, sino para toda la provincia y para quienes recorren los grandes itinerarios históricos del Mediterráneo», afirmó Manuel Cortés.

El alcalde subrayó que la inauguración no supone el final del proyecto, sino el comienzo de una nueva etapa. «Aún queda mucho por investigar, conservar, interpretar y mostrar. Bajo este cerro siguen esperando nuevas respuestas y, probablemente, nuevas preguntas», señaló. El Ayuntamiento incorporará el enclave al circuito cultural del municipio y promoverá actividades específicas para acercar su valor histórico a la ciudadanía y consolidarlo como un nuevo atractivo turístico.

«El visitante no encontrará únicamente unas ruinas, sino el relato de una ciudad mediterránea que fue fenicia, romana y andalusí; una ciudad que produjo, comerció, recibió influencias y dejó su propia huella», indicó Cortés. «Hoy el pasado y el presente vuelven a encontrarse en el Cerro de Montecristo. Recuperamos una parte de nuestra identidad, abrimos un nuevo espacio para la cultura y damos un paso importante para la proyección turística de Adra. Disfrutémoslo, compartámoslo y cuidémoslo», concluyó.