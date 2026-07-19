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Adra despierta 3.000 años de historia con la apertura del Cerro de Montecristo

Cientos de vecinos arropan la recuperación del corazón de la antigua Abdera en una velada que fundió arqueología, lírica y raíces flamencas

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Adra despierta 3.000 años de historia con la apertura del Cerro de Montecristo

Marcos Tárraga

Almería

Las notas de una soprano, el compás de tacones abderitanos sobre la tierra y la mirada atenta de cientos de personas rompieron el silencio de ... siglos en el cerro que vio nacer a la ciudad. La apertura al público del Cerro de Montecristo no fue un acto protocolario más, sino un viaje al reencuentro con las raíces de la antigua Abdera. En una velada donde el patrimonio se fundió con la divulgación, vecinos y visitantes abarrotaron este yacimiento arqueológico, uno de los más relevantes de la provincia de Almería, para descubrir un espacio recuperado tras una ambiciosa intervención destinada a conservar, investigar y difundir la historia local.

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