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Adra despliega un potente dispositivo de seguridad y limpieza para blindar el litoral en la Noche de San Juan

El Ayuntamiento abderitano coordina a la Policía Local, Protección Civil y operarios municipales para velar por las playas durante la madrugada del 23 de junio, estableciendo además una estricta regulación de hogueras y barbacoas por zonas

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Adra coordina el dispositivo especial de limpieza y seguridad para la Noche de San Juan.

Marcos Tárraga

Adra

El municipio de Adra ha activado la cuenta atrás para vivir una de las noches más mágicas, tradicionales y concurridas de todo el calendario estival ... en el poniente almeriense. Con el firme propósito de garantizar que la emblemática Noche de San Juan se desarrolle bajo los parámetros de la más absoluta tranquilidad, convivencia y civismo, el Ayuntamiento de la localidad ha celebrado una trascendental junta de trabajo en la que se ha diseñado, coordinado y cerrado el dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza viaria que custodiará el litoral abderitano durante las próximas jornadas.

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Adra despliega un potente dispositivo de seguridad y limpieza para blindar el litoral en la Noche de San Juan

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