Adra despliega un potente dispositivo de seguridad y limpieza para blindar el litoral en la Noche de San Juan

El municipio de Adra ha activado la cuenta atrás para vivir una de las noches más mágicas, tradicionales y concurridas de todo el calendario estival ... en el poniente almeriense. Con el firme propósito de garantizar que la emblemática Noche de San Juan se desarrolle bajo los parámetros de la más absoluta tranquilidad, convivencia y civismo, el Ayuntamiento de la localidad ha celebrado una trascendental junta de trabajo en la que se ha diseñado, coordinado y cerrado el dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza viaria que custodiará el litoral abderitano durante las próximas jornadas.

La reunión organizativa de alto nivel ha estado presidida de forma directa por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien ha comparecido arropado por los concejales delegados de las áreas que soportarán el mayor peso operativo de la jornada: Elisa Fernández al frente de Cultura, José Crespo pilotando la cartera de Seguridad y Movilidad, y Patricia Berenguel coordinando las tareas de Limpieza. Al encuentro han asistido también mandos de la Policía Local, responsables de la agrupación de Protección Civil de Adra y los jefes técnicos de los distintos servicios municipales implicados en la campaña.

En el plano estrictamente enfocado a la seguridad ciudadana y la prevención de incidentes, el Consistorio abderitano ha acordado una notable ampliación en el número de efectivos policiales que se encontrarán de servicio. De este modo, se incrementará la presencia de patrullas de la Policía Local encargadas de realizar rondas constantes de vigilancia preventiva tanto a pie como en vehículos a lo largo y ancho de las playas urbanas, así como en las calas no urbanas del término municipal, velando por que la velada se desarrolle sin altercados.

Asimismo, los servicios de emergencias sanitarias y rescate experimentarán un refuerzo sustancial. Los efectivos de Protección Civil de Adra se desplegarán de forma estratégica por los puntos de mayor afluencia vecinal, habiéndose acordado una ampliación extraordinaria de sus horarios de cobertura en los módulos de salvamento. Gracias a esta medida, el servicio de socorrismo e intervención inmediata en el agua permanecerá plenamente activo hasta bien entrada la madrugada, ofreciendo un cinturón de protección a los bañistas que decidan cumplir con el tradicional rito de sumergirse en el mar a medianoche.

Uno de los aspectos esenciales abordados durante la sesión técnica ha sido la delimitación y repaso de las normas específicas de uso del dominio público marítimo-terrestre de cara a la jornada del 23 al 24 de junio de 2026. Estas directrices, orientadas a compatibilizar el ocio con el descanso vecinal y la preservación del entorno playero, entrarán en vigor a las nueve de la mañana del día 23 y se mantendrán vigentes hasta las tres de la madrugada del día 24, quedando rigurosamente prohibida la permanencia o realización de actividades molestas fuera de dicho tramo.

La ordenanza municipal introduce una zonificación muy detallada según las características de cada playa. En el arenal de El Censo los usuarios tendrán permitida la instalación de barbacoas familiares, pero quedará prohibido el montaje de carpas o la realización de grandes hogueras sobre la arena. Por su parte, la Playa de San Nicolás mantendrá una restricción absoluta, no permitiéndose en su superficie ni carpas, ni barbacoas, ni hogueras de ningún tipo. La permisividad total para la instalación de carpas, barbacoas y fuegos controlados se reservará de forma exclusiva para los sectores de El Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola.

La ordenación del tráfico rodado y los accesos a los paseos marítimos también recibirá una atención preferente por parte del área de Movilidad. Como viene siendo habitual en ediciones anteriores, la circulación de vehículos se regulará de forma dinámica y flexible en función de la densidad de personas que se congreguen en los accesos de la costa, prestando un celo especial a la barriada y el entorno playero de El Carboncillo, donde tradicionalmente se registran las mayores dificultades de estacionamiento.

La limpieza y el respeto al ecosistema costero de Adra configuran el otro gran eje de actuación de este despliegue extraordinario. El plan de choque diseñado por el Ayuntamiento actuará de manera preventiva antes de la fiesta, mantendrá brigadas de retén durante la noche y se ejecutará a posteriori con total contundencia. A partir de las seis de la mañana del día 24, una vez que las fuerzas de seguridad procedan al desalojo ordenado de las playas, una dotación compuesta por más de una docena de operarios municipales iniciará la limpieza a fondo de la arena mediante el uso combinado de maquinaria pesada de cribado y labores manuales de recogida de residuos.

A tenor de los datos técnicos de los que dispone el Consistorio de Adra, se prevé una Noche de San Juan marcada por la normalidad y la estabilidad, estimándose una afluencia de público que se situará dentro de los rangos habituales y absorbibles de los últimos años. Con todo listo en el plano organizativo, el equipo de Gobierno que lidera Manuel Cortés ha realizado un llamamiento público a la corresponsabilidad y a la colaboración ciudadana, instando a abderitanos y visitantes a disfrutar de una velada festiva que combine la diversión con el respeto escrupuloso hacia el patrimonio natural de nuestro litoral mediterráneo.