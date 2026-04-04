Adra destina cerca de 189.000 euros al mantenimiento de parques y jardines en 2026

El Ayuntamiento de Adra ha aprobado en junta de Gobierno local la adjudicación del servicio de refuerzo en el mantenimiento de jardines y zonas verdes ... de la ciudad milenaria.

Este servicio incluye actuaciones como la poda de árboles y palmeras en todo el término municipal, el mantenimiento y resiembra de césped, el recorte de setos y arbustos, trabajos de riego, control de plagas y enfermedades, así como labores de limpieza y conservación de las zonas ajardinadas.

Además, se contempla el suministro y plantación de especies ornamentales y flores de temporada. Todo ello por una cuantía cercana a los 189.000 euros.

Las actuaciones se desarrollarán en distintos puntos del municipio, incluyendo rotondas, plazas, jardineras y espacios emblemáticos como la Rambla de las Cruces, el entorno del Museo y Molino del Lugar, el Paseo Marítimo de San Nicolás y diversas barriadas.

Con este contrato, que ha sido adjudicado a la empresa Verde Urbano Paisajismo & Jardinería S.L, el Consistorio continúa reforzando su compromiso con el cuidado del entorno urbano, garantizando el mantenimiento y mejora de los espacios verdes para el disfrute de vecinos y visitantes.