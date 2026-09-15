Adra diseña un programa educativo, deportivo y patrimonial para conmemorar la Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Adra se ha sumado de forma activa a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2026 con un completo ... calendario de iniciativas públicas que arrancó este lunes, 14 de septiembre, y se prolongará hasta el próximo martes, día 22. La campaña municipal persigue como propósito prioritario la sensibilización de la ciudadanía abderitana para avanzar hacia hábitos de desplazamiento más sostenibles, seguros y saludables, fijando una atención muy especial en la concienciación de la infancia, la juventud y el núcleo familiar.

El edil de Seguridad y Movilidad del Consistorio abderitano, José Crespo, ha subrayado el valor pedagógico y social de esta convocatoria anual, incidiendo en que los pequeños gestos en los trayectos cotidianos tienen un impacto directo en la salud pública y en la calidad de vida urbana. Crespo ha recordado que el municipio busca con estas acciones visibilizar cómo los desplazamientos a pie o en medios no motorizados construyen un entorno más humano, accesible y cohesionado.

El arranque del programa institucional ha quedado marcado por la puesta en marcha de una nueva entrega dentro de la iniciativa pedagógica Escuela de Familia. En esta ocasión, el Agente Tutor de Adra ha impartido la ponencia titulada 'Movilidad y Salud', un contenido divulgativo que se ha publicado en el canal oficial de YouTube 'EscueladeFamiliaAdra' para facilitar su consulta en diferido desde cualquier dispositivo electrónico.

El compromiso con la comunidad escolar de Adra tendrá su siguiente hito este jueves 17 de septiembre con la celebración del Concurso de dibujo infantil. La actividad, articulada en colaboración con los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del término municipal, invita a los escolares a plasmar su visión artística sobre la cuestión '¿Qué harías por una movilidad sostenible en nuestra localidad?'.

En el ámbito juvenil y de secundaria, la programación continuará el viernes 18 de septiembre mediante la Gymkana 'Huellas de Abdera', dirigida al alumnado de los Institutos de Educación Secundaria (IES). Esta cita combinará el ejercicio físico con la divulgación del patrimonio histórico abderitano a través de un recorrido guiado por enclaves emblemáticos como los Refugios Antiaéreos, la Torre de los Perdigones y el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Montecristo.

Durante la jornada del sábado 19 de septiembre, las actividades se orientarán de forma monográfica hacia el público infantil con un gran taller gratuito. La sesión incluirá pintacaras, pintura colectiva de murales, cuentacuentos, un circuito práctico de movilidad vial, gymkanas de juegos y espacios de recreo pensados para transmitir los valores de la sostenibilidad urbana a través de la participación lúdica.

La Semana Europea de la Movilidad vivirá su jornada de clausura el martes 22 de septiembre haciendo coincidir su cierre con la conmemoración del Día Mundial Sin Coche. Para simbolizar el compromiso municipal con el peatón, el Ayuntamiento cortará el tráfico rodado en la Rambla de las Cruces —en el tramo comprendido entre el Paseo de los Tristes y la avenida Natalio Rivas— en horario de 09:30 a 11:00 horas, devolviendo este espacio céntrico al disfrute exclusivo de los vecinos.

Con la articulación de este abanico de propuestas, Adra reafirma su estrategia transversal en materia de movilidad urbana, coordinando las áreas de seguridad, educación y patrimonio para fomentar que la ciudadanía sustituya progresivamente el vehículo privado en distancias cortas por alternativas activas y respetuosas con el medio ambiente.