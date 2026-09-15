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Adra diseña un programa educativo, deportivo y patrimonial para conmemorar la Semana de la Movilidad

El Consistorio abderitano impulsa desde el 14 hasta el 22 de septiembre una batería de actividades que incluye charlas virtuales, talleres infantiles, el cierre al tráfico de la Rambla de las Cruces por el Día Sin Coche y una gymkana histórica para jóvenes

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Adra celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades educativas, deportivas y familiares.

Marcos Tárraga

Adra

El Ayuntamiento de Adra se ha sumado de forma activa a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2026 con un completo ... calendario de iniciativas públicas que arrancó este lunes, 14 de septiembre, y se prolongará hasta el próximo martes, día 22. La campaña municipal persigue como propósito prioritario la sensibilización de la ciudadanía abderitana para avanzar hacia hábitos de desplazamiento más sostenibles, seguros y saludables, fijando una atención muy especial en la concienciación de la infancia, la juventud y el núcleo familiar.

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