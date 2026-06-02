Adra enciende la mecha de su devoción marinera con una ambiciosa programación en honor a la Virgen del Carmen

El litoral de la provincia de Almería se prepara para vivir una de sus celebraciones más profundas, auténticas y multitudinarias del verano. La ciudad de ... Adra, históricamente vinculada al Mediterráneo, ha desvelado ya de forma oficial el completo calendario de actividades lúdicas que vestirá de gala al municipio con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Esta festividad, que trasciende lo puramente religioso para convertirse en un fenómeno sociológico y turístico de primer orden en toda la comarca del Poniente y el resto de la geografía almeriense, promete este año devolver a las calles el máximo esplendor de sus tradiciones compartidas.

El anuncio institucional tuvo lugar en un acto encabezado por el alcalde de la localidad, Manuel Cortés, quien estuvo arropado por una destacada representación tanto de la esfera civil como de la propia corporación municipal. En concreto, el primer edil compareció junto a la vice hermana mayor de la Hermandad de la Virgen del Carmen, Loli Manrique, y la camarera mayor de la misma, Eva Pérez. Asimismo, el respaldo institucional almeriense quedó patente con la participación activa de las concejalas de Fiestas y Tradiciones y de Presidencia, Elisa Fernández y María Paz Fernández, escenificando la total coordinación entre el consistorio y el tejido asociativo para el éxito de las jornadas que se avecinan.

Durante la puesta de largo de este esperado programa, las autoridades locales quisieron subrayar el potentísimo vínculo emocional que une a la población abderitana con su patrona del mar. La Virgen del Carmen no solo es una figura de devoción eclesiástica, sino que constituye un pilar fundamental de la propia identidad cultural de Adra, un municipio cuya historia y desarrollo económico se entienden exclusivamente a través de los ojos de sus pescadores. De este modo, la programación presentada no hace sino canalizar ese orgullo marinero que define a la localidad dentro del mapa de la provincia de Almería, abriendo las puertas de par en par a miles de visitantes y vecinos de pueblos limítrofes que cada año acuden fieles a la cita.

El propio alcalde, Manuel Cortés, enfatizó con orgullo que esta advocación mariana forma parte indiscutible de la esencia más pura de Adra y de su trayectoria histórica como comunidad indisolublemente ligada al mar. En sus palabras de presentación ante los medios de comunicación, el regidor remarcó que las propuestas diseñadas para este verano suponen una ventana idónea para continuar blindando y potenciando las tradiciones locales de la tierra. Para Cortés, este periodo festivo se alza como el escenario perfecto para compartir entrañables momentos de convivencia ciudadana y, sobre todo, para rendir un sincero y merecido homenaje a todas aquellas generaciones que han entregado su vida entera a las duras labores del mar, haciendo extensivo este reconocimiento a sus familias.

La puesta en marcha de un engranaje organizativo de semejante envergadura requiere de un esfuerzo colectivo encomiable, un factor que el primer edil de la localidad de Adra no quiso pasar por alto en su intervención. El alcalde aprovechó el foco público para manifestar su más sincero agradecimiento por la labor incansable, la constancia y el alto grado de implicación demostrado por la Hermandad de la Virgen del Carmen en el diseño de los festejos. Del mismo modo, hizo extensivo este aplauso a todas las personas, colectivos y operarios que arriman el hombro de forma desinteresada para que la celebración experimente un crecimiento notable año tras año, insistiendo en que dicha dedicación resulta absolutamente vital para mantener viva una herencia cultural tan crucial para las raíces de la comarca.

Dentro del grueso de citas lúdicas que dan forma al programa, uno de los hitos más esperados y con mayor poder de convocatoria en toda Almería será la emblemática Moraga de Sardinas. Este sabroso encuentro gastronómico y de convivencia vecinal tendrá lugar el próximo sábado 11 de julio y tomará como escenario principal el vibrante entorno portuario de la localidad. La jornada festiva del sábado arrancará con una intensa y espectacular carrera de natación que unirá el Muelle de Levante con las inmediaciones de la Fábrica de Hielo, uniendo el deporte con la adrenalina portuaria de la zona.

La diversión y el arraigo popular continuarán en esa misma jornada náutica gracias a la celebración de una divertida y concurrida cucaña, un juego clásico que promete arrancar las sonrisas de los asistentes y poner a prueba la destreza de los más atrevidos sobre el agua. Tras el derroche de energía física y las risas compartidas, la jornada festiva del 11 de julio alcanzará su punto álgido culinario con la esperada degustación popular de sardinas, un banquete marinero con sabor a Poniente que se desarrollará en las instalaciones de la Lonja de Adra y que atraerá, a buen seguro, a una inmensa marea de comensales entregados al producto fresco de la costa almeriense.

Sin tiempo para el descanso, el ecuador del mes de julio traerá consigo la otra gran pata de los festejos abderitanos con la celebración de la animada Verbena del Carmen, fijada de forma estratégica para los días Friday 17 y Saturday 18 de julio. En esta ocasión, el epicentro de la diversión se trasladará al Anfiteatro del Paseo Marítimo, un marco incomparable junto al mar Mediterráneo que se transformará en una gran fiesta al aire libre. La variada agenda para estas dos jornadas nocturnas incluye suculentas degustaciones de tapas locales, una refrescante y siempre exitosa fiesta de la espuma para los más pequeños, y el colorido estallido de la cita de inspiración hindú Holi Colours, que teñirá de alegría el ambiente costero.

La música en riguroso directo pondrá la banda sonora definitiva a estas noches estivales de reencuentro en el litoral almeriense. Los conciertos principales programados para la verbena correrán a cargo de los grupos Los Perjudi-K2 y Reconversión, quienes asumirán la responsabilidad de hacer vibrar al público asistente con sus respectivos repertorios y un enérgico directo sobre las tablas del anfiteatro marítimo. Con todo este abanico de posibilidades lúdicas, el Ayuntamiento de Adra y la Hermandad han confeccionado una hoja de ruta equilibrada, integradora y pensada minuciosamente para fomentar el disfrute familiar, el orgullo marinero y el dinamismo turístico de la provincia.