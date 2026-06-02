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Adra enciende la mecha de su devoción marinera con una ambiciosa programación en honor a la Virgen del Carmen

La tradicional Moraga de Sardinas y la Verbena del Carmen se consolidan como los grandes pilares de un calendario festivo que combina fe, identidad local y ocio para toda la provincia de Almería

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Adra presenta la programación de actividades lúdicas organizadas en honor a la Virgen del Carmen.
Adra presenta la programación de actividades lúdicas organizadas en honor a la Virgen del Carmen. (R. I.)

Marcos Tárraga

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El litoral de la provincia de Almería se prepara para vivir una de sus celebraciones más profundas, auténticas y multitudinarias del verano. La ciudad de ... Adra, históricamente vinculada al Mediterráneo, ha desvelado ya de forma oficial el completo calendario de actividades lúdicas que vestirá de gala al municipio con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Esta festividad, que trasciende lo puramente religioso para convertirse en un fenómeno sociológico y turístico de primer orden en toda la comarca del Poniente y el resto de la geografía almeriense, promete este año devolver a las calles el máximo esplendor de sus tradiciones compartidas.

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Adra enciende la mecha de su devoción marinera con una ambiciosa programación en honor a la Virgen del Carmen

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Adra enciende la mecha de su devoción marinera con una ambiciosa programación en honor a la Virgen del Carmen