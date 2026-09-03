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Adra entrega los premios del XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'

Antonio Linares Fernández se alza con el primer premio de esta tradicional cita, mientras que José Domingo Querol Sánchez obtiene el galardón a la Mejor Colección

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Adra entrega los premios del XXXIV Rally Fotográfico &#039;Ciudad de Adra&#039;

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado la entrega de premios del XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra', una de las citas culturales más consolidadas del ... calendario estival abderitano y que, un año más, ha invitado a aficionados a la fotografía a recorrer y retratar diferentes rincones del municipio desde su particular mirada. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los ediles de Juventud y Hacienda, Antonio J. Sánchez y Alicia Heras, y del portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, ha sido el encargado de hacer entrega de los premios junto a los fotógrafos locales colaboradores Miguel Ferrer, de FotoFerrer, y Fernando Fernández, de Fernando Fotografía.

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Adra entrega los premios del XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'

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