Adra entrega los premios del XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado la entrega de premios del XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra', una de las citas culturales más consolidadas del ... calendario estival abderitano y que, un año más, ha invitado a aficionados a la fotografía a recorrer y retratar diferentes rincones del municipio desde su particular mirada. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de los ediles de Juventud y Hacienda, Antonio J. Sánchez y Alicia Heras, y del portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, ha sido el encargado de hacer entrega de los premios junto a los fotógrafos locales colaboradores Miguel Ferrer, de FotoFerrer, y Fernando Fernández, de Fernando Fotografía.

Durante el acto, el alcalde ha felicitado a todos los premiados y participantes y ha destacado «la calidad de los trabajos presentados y la capacidad de la fotografía para mostrarnos Adra desde perspectivas diferentes y descubrir detalles de nuestro municipio que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos en el día a día». Cortés ha agradecido, asimismo, «la implicación de todas las personas que hacen posible que este Rally Fotográfico siga creciendo edición tras edición», y ha puesto en valor especialmente la colaboración de los fotógrafos locales Miguel Ferrer y Fernando Fernández, así como la participación de los aficionados que han vuelto a responder a la convocatoria municipal.

El primer edil ha subrayado que «este concurso se ha convertido en una cita plenamente consolidada que combina cultura, creatividad y promoción de nuestro municipio», al tiempo que ha animado a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de las fotografías seleccionadas y a conocer Adra a través del objetivo de los participantes.

El primer premio de esta XXXIV edición ha recaído en Antonio Linares Fernández, mientras que el segundo premio ha sido para Francisco Manuel Manzano Fernández y el tercer premio para José Quesada García. Por su parte, José Domingo Querol Sánchez ha obtenido el premio a la Mejor Colección; Moisés Oliva Rodríguez ha sido distinguido con el galardón a la Mejor Fotografía en Blanco y Negro; y Alejandro Sánchez Salmerón ha recibido el reconocimiento a la Mejor Fotografía Joven.

Jurado

El jurado encargado de valorar las fotografías presentadas en esta XXXIV edición ha estado compuesto por Carmen Martín Cabrero, Juan Antonio Egea Rumí y Juan Manuel Durán López, quienes han determinado los trabajos ganadores entre las imágenes participantes. El XXXIV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' ha contado con una dotación global de 950 euros en premios, distribuidos entre las diferentes categorías del certamen, además de placas, diplomas y reconocimientos.

Las fotografías seleccionadas forman parte de una exposición en el Auditorio 'Ciudad de Adra', donde vecinos y visitantes podrán contemplar los trabajos realizados durante esta edición del Rally Fotográfico. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre.