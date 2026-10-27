Adra establece un dispositivo especial de tráfico y limpieza con motivo de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Adra ha preparado un dispositivo especial de tráfico y limpieza con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, que ... tendrá lugar el próximo domingo, 1 de noviembre. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos al Cementerio Municipal, favorecer la fluidez de la circulación y reforzar la seguridad de los peatones, se ha organizado, como cada año, un plan especial de movilidad para los días de mayor afluencia.

Asimismo, con el propósito de facilitar las visitas de los vecinos y vecinas que durante estas fechas acuden al camposanto para recordar a sus seres queridos, el Cementerio Municipal contará con un horario especial desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, ambos inclusive, permaneciendo abierto de manera ininterrumpida de 08:00 a 20:00 horas.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que trabajan para que todas las personas que durante estos días visitan el Cementerio Municipal puedan hacerlo con las mayores facilidades y en las mejores condiciones de seguridad. En este sentido, fuentes municipales han señalado que se ha organizado un dispositivo especial para favorecer una circulación más fluida, facilitar los accesos y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.

Entre las medidas previstas, la Rambla de Las Cruces será la vía principal de acceso al cementerio, mientras que la salida podrá realizarse por esta misma calle o por el lateral del camposanto, con conexión hacia la Carretera de La Alquería. Además, del 29 de octubre al 1 de noviembre, ambos inclusive, se habilitarán zonas de estacionamiento debidamente señalizadas en los solares próximos al Cementerio Municipal, con el objetivo de facilitar el acceso de los visitantes y favorecer una movilidad ordenada y segura.

Asimismo, en la fachada de la entrada principal del cementerio se dispondrá de espacios de estacionamiento destinados a vehículos de personas con movilidad reducida, así como de una zona de parada para los vehículos que trasladen a personas de edad avanzada. El Consistorio ha apelado también a la colaboración ciudadana, recordando que es importante respetar la señalización y las indicaciones de la Policía Local, así como utilizar los espacios de aparcamiento habilitados para contribuir entre todos a que las visitas se desarrollen con normalidad.

Por su parte, desde las Áreas de Limpieza Viaria y de Servicios se ha puesto en valor las labores de mantenimiento y acondicionamiento del Cementerio Municipal y su entorno, encaminadas a ofrecer unas instalaciones cuidadas y accesibles durante estas fechas. Todo ello, con el objetivo de que el cementerio presente las mejores condiciones posibles para recibir a todos los vecinos y vecinas que se acercan a rendir homenaje a sus seres queridos, especialmente en unos días de tanto significado y recuerdo para las familias abderitanas.

Y es que el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos es una prioridad para el equipo de Gobierno de Manuel Cortés, y en estas fechas se presta una especial atención al Cementerio Municipal y sus alrededores, para que quienes lo visiten encuentren un entorno limpio, ordenado y acondicionado.

Finalmente, el Ayuntamiento recuerda que, una vez concluido el horario especial de Todos los Santos, a partir del 2 de noviembre entrará en vigor el horario de invierno del Cementerio Municipal para la temporada 2026-2027. De este modo, los lunes y martes abrirá de 08:00 a 14:00 horas; de miércoles a sábado, de 08:00 a 18:00 horas; los domingos, de 08:00 a 13:00 horas; y los festivos, de 08:00 a 12:00 horas.