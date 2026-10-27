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Adra establece un dispositivo especial de tráfico y limpieza con motivo de Todos los Santos

Del 29 de octubre al 1 de noviembre se facilitará el acceso al Cementerio Municipal mediante un dispositivo especial de tráfico y zonas de estacionamiento habilitadas

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Adra establece un dispositivo especial de tráfico y limpieza con motivo de Todos los Santos

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra ha preparado un dispositivo especial de tráfico y limpieza con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, que ... tendrá lugar el próximo domingo, 1 de noviembre. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos al Cementerio Municipal, favorecer la fluidez de la circulación y reforzar la seguridad de los peatones, se ha organizado, como cada año, un plan especial de movilidad para los días de mayor afluencia.

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