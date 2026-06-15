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Si estuviste en Adra este fin de semana, sabes perfectamente de qué hablamos. Si no, te vas a arrepentir

El Pago del Lugar se convirtió en el epicentro de una auténtica locura colectiva y este es el motivo real de su brutal éxito

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El Almería Burger Tour cierra con gran éxito su paso por Adra.

Marcos Tárraga

Adra

Si has pasado cerca del Pago del Lugar estos últimos días, seguro que has notado que algo enorme estaba pasando. Las alarmas saltaron cuando una ... marea de vecinos y visitantes provocó un auténtico llenazo en la zona, generando un revuelo histórico del que todo el mundo habla en Almería. ¿El culpable? El Almería Burger Tour 2026, que ha cerrado sus puertas con un éxito tan arrollador que ha superado cualquier expectativa.

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