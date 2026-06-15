Si estuviste en Adra este fin de semana, sabes perfectamente de qué hablamos. Si no, te vas a arrepentir

Si has pasado cerca del Pago del Lugar estos últimos días, seguro que has notado que algo enorme estaba pasando. Las alarmas saltaron cuando una ... marea de vecinos y visitantes provocó un auténtico llenazo en la zona, generando un revuelo histórico del que todo el mundo habla en Almería. ¿El culpable? El Almería Burger Tour 2026, que ha cerrado sus puertas con un éxito tan arrollador que ha superado cualquier expectativa.

Durante cuatro intensas jornadas, lo que parecía un inicio de verano normal se transformó en un fenómeno de masas sin precedentes. Si no pudiste ir, esto es todo lo que pasó y que está en boca de todos. Nueve «food trucks» desatando la locura: Un batallón de camiones gastronómicos tomó el recinto para ofrecer las hamburguesas más salvajes y la street food más espectacular de la provincia. Cuatro días de lleno absoluto en los que familias enteras y grupos de amigos abarrotaron el espacio, convirtiéndolo en el punto de encuentro definitivo. Y todo esto con un ambiente que se volvió irresistible gracias a la música en directo, actividades infantiles, juegos y sorteos que mantuvieron la expectación al máximo.

Este evento se ha consolidado oficialmente como el primer gran bombazo del verano cultural abderitano, dinamizando la economía y la gastronomía local a unos niveles nunca vistos. El propio Ayuntamiento de Adra no ha tardado en pronunciarse, mostrando su profundo agradecimiento al público y a los colaboradores (Almemur Eventos, la Diputación Provincial y Sabores Almería) por hacer posible semejante hito. Tras este cierre histórico, la pregunta que todos se hacen en las calles es unánime: ¿Cuándo va a repetirse?