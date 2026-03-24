Adra gestiona casi 330 licencias de pesca durante el 2025

El Ayuntamiento de Adra gestionó, durante el año 2025, 327 licencias de pesca. La más solicitada fue la licencia de pesca de clase 1, referente ... a pesca desde tierra, con 191 altas. También destacan las 114 solicitudes de licencias de pesca de clase 2, pesca desde embarcación. Por otra parte, se han gestionado 22 solicitudes de licencia de clase 4, de pesca submarina a pulmón libre, durante este ejercicio.

El concejal de Pesca, José Crespo, subrayó que «facilitar la tramitación de las licencias de pesca es una forma de acercar la administración a la ciudadanía y apoyar a los aficionados a esta actividad tan arraigada en nuestro municipio», destacando además que «seguiremos trabajando para agilizar los servicios y evitar desplazamientos innecesarios a nuestros vecinos y vecinas».

Y es que cabe recordar que el Consistorio abderitano se hace cargo, desde el año 2019, de la gestión de licencias de pesca, siendo intermediario entre el interesado y la Oficina Comarcal Agraria (OCA). De esta manera, el Consistorio facilita este trámite a los interesados, evitando que tengan que desplazarse sólo para hacer esta gestión.

Solicitud

Lejos queda tener que ir a Almería o a la OCA de La Mojonera, ya que aquellos que deseen hacer esta solicitud, tan sólo tendrán que acudir a las dependencias municipales y hacer un registro de entrada, que será enviado telemáticamente a la OCA por un trabajador municipal.

Desde la OCA, una vez recibida la solicitud, se encargan de la emisión de la licencia de pesca y del envío de las mismas vía correo electrónico, en un plazo estimado de una semana. Y es, de nuevo, el Ayuntamiento, quien se encarga de entregar en mano la licencia a la persona interesada, la cual deberá constatar esta entrega mediante la firma de un recibí, que será enviado a la OCA para el cierre y archivo del expediente.

Cabe destacar que las licencias que se pueden solicitar son las de clase 1, es decir, las de pesca desde tierra; las de clase 2, de pesca desde embarcación; y de clase 4, de pesca desde tierra; las de clase 2, de pesca desde embarcación; y de clase 4, de pesca submarina a pulmón libre.