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Una embarcación navega por las aguas del Puerto de Adra. IDEAL

Adra gestiona casi 330 licencias de pesca durante el 2025

La modalidad de pesca desde tierra es la más solicitada por los abderitanos, seguida de la pesca desde embarcación

J. C.

Adra

Martes, 24 de marzo 2026, 12:24

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El Ayuntamiento de Adra gestionó, durante el año 2025, 327 licencias de pesca. La más solicitada fue la licencia de pesca de clase 1, referente ... a pesca desde tierra, con 191 altas. También destacan las 114 solicitudes de licencias de pesca de clase 2, pesca desde embarcación. Por otra parte, se han gestionado 22 solicitudes de licencia de clase 4, de pesca submarina a pulmón libre, durante este ejercicio.

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