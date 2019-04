«Adra tiene grandes perspectivas de futuro, me siento con ganas y energía»

«He puesto los intereses de Adra por encima de todo siempre» Miércoles, 17 abril 2019, 14:04

Manuel Cortés repasa los proyectos que ha emprendido en esta nueva etapa como alcalde de Adra, centrado en la estabilidad en el municipio, las infraestructuras, el refuerzo de los servicios básicos y en la recuperación del patrimonio.

- ¿Cómo fue su llegada al Ayuntamiento como alcalde?

- Abrir esta nueva etapa ha sido realmente ilusionante. Mi prioridad ha sido trabajar por la estabilidad económica y política, a la vez que mejores servicios a los ciudadanos. En eso hemos centrado el trabajo desde mi equipo de Gobierno, sin horarios, escuchando a nuestros vecinos y vecinas, tratando de solucionar sus problemas y apostandopor nuevos proyectos para que Adra siga creciendo y tenga proyección de futuro. Poniendo siempre Adra por encima de todo.

- ¿Se lo ha puesto fácil la oposición?

- Hemos tenido que dialogar mucho para llegar a consensos. He buscado siempre el acuerdo, porque creo que Adra siempre sale ganando cuando nos entendemos. Lo más importante para que una ciudad avance es que se apoyen las propuestas que son buenas para los abderitanos y abderitanas. Pero hay que tener voluntad y no todos los grupos políticos la han tenido. Algunos partidos han preferido poner piedras en el camino para tratar de fastidiar al equipo de Gobierno del Partido Popular, pero han olvidado que a quien perjudican, al final, es a los ciudadanos. No todo vale por un sillón. Afortunadamente, siempre hemos encontrado desde el equipo de Gobierno, la manera de sacar adelante los proyectos que consideramos necesarios e importantes para Adra, aunque sea con más esfuerzo.

- ¿Cuáles han sido sus prioridades?

- La estabilidad es fundamental. Creo que los ciudadanos merecen un alcalde que garantice estabilidad y certidumbre. En las cuentas públicas, por ejemplo, hemos gestionado reduciendo la deuda en 10 millones de euros y, al mismo tiempo, incrementando las inversiones en servicios básicos e infraestructuras. Pero también hemos conseguido grandes cosas para Adra. Hoy tenemos en marcha la subvención más grande de la historia de Adra: 5 millones de euros de fondos europeos con los que están en proceso la transformación del Mercado Central, el carril bici entre Adra y Venta Nueva, los Caminos Escolares Seguros, el proyecto Rincones con Encanto o la revitalización de parques infantiles. Se ha renovado la Plaza de Andalucía de Puente del Río, se han realizado obras importantes en instalaciones deportivas y en renovación y modernización de calles. Tanto en Adra como en las barriadas.

- En estos cuatro años el patrimonio municipal ha crecido. ¿Va a ser también una realidad el Cerro de Montecristo?

- Somos la cuarta ciudad más antigua de España y tenemos que aprovechar esta característica que nos hace únicos. Nunca se ha valorado tanto nuestro patrimonio histórico como ahora. Todos los abderitanos y abderitanas somos conscientes de que tenemos que sacarlo a la luz y ponerlo en valor. Hemos hecho realidad dos proyectos muy importantes como son la apertura de los Refugios antiaéreos de la Guerra Civil situados bajo la Torre de los Perdigones o la recuperación de las Piletas de Salazón Romanas que estaban ocultas junto a la Ermita de San Sebastián, que se han convertido en un verdadero atractivo turístico. También hemos actuado en el entorno del Molino del Lugar. Ahora estamos impulsando el parque arqueológico del Cerro de Montecristo. Mi objetivo es darle el impulso definitivo para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Tenemos uno de los pocos yacimientos fenicio-púnicos de toda la Península Ibérica y vamos a convertirlo en un punto de referencia nacional. Es el proyecto cultural más importante de la historia de nuestro municipio. Las excavaciones ya han empezado y hemos conseguido el apoyo de la Junta de Andalucía que se ha comprometido a sacar una línea de subvenciones en apoyo a los municipios que, como el nuestro, están trabajando en recuperar su historia.

- El turismo es un sector al que Adra quiere abrirse.

- Así es, en Adra tenemos potencial para despegar como destino turístico de calidad y en eso hemos trabajado. Todo el mundo es consciente de que el Ayuntamiento no puede abrir un hotel, pero lo que sí podemos hacer es crear las condiciones para que vengan inversores. En este nuevo periodo de Gobierno hemos puesto en marcha medidas muy importantes. Le estamos poniendo una alfombra roja a quienes quieran invertir con una bajada de impuestos de hasta el 95% durante 10 años a inversores turísticos. Además, los contactos para hacer posible una reapertura del hotel no han dejado de producirse y estamos tocando con la yema de los dedos esa posibilidad. Podría ser muy pronto. Y desde luego no es fruto de la casualidad, lo estamos trabajando.

Pero además de buscar inversores tenemos que mostrar nuestro orgullo de ciudad, todos y cada uno de los abderitanos y abderitanas. Tenemos que ser los mejores embajadores de Adra, promocionarla y enseñar todos los recursos con los que contamos, de los que podemos presumir. Me refiero a nuestro patrimonio cultural, las playas y el entorno natural, nuestras tradiciones o la rica gastronomía.

- Se comprometió hacer una apuesta por los servicios básicos. ¿Ha mejorado Adra?

- Honestamente creo que los servicios básicos se prestan hoy en Adra de forma más eficiente. Si echamos la vista atrás, podemos decir que Adra hoy está más cuidada. Una parte importante de nuestra gestión se ha centrado en mejorar las cosas cotidianas, los pequeños problemas que para el ciudadano son grandes inconvenientes en su rutina diaria. El estado de las zonas verdes y los jardines es mejor y el refuerzo del servicio de limpieza se nota en las calles. Aun así, hay que seguir haciendo un esfuerzo. Desde luego que tenemos aún mucho margen de mejora y estamos poniendo los medios para ello. Hemos invertido cerca de 800.000 euros en nuevos vehículos y maquinaria para reforzar estos servicios. Me gustaría que los ciudadanos valorasen la progresión tanto en limpieza como en jardinería y hacer un llamamiento a la colaboración. Tenemos que hacer nuestro trabajo, pero todos podemos poner de nuestra parte. Hay que trabajar en equipo.

- ¿Cómo han sido las relaciones con otras administraciones?

- En estos cuatro años hemos mantenido muchas reuniones de trabajo a todos los niveles para traer cosas positivas para Adra. Son gestiones que, sin lugar a dudas, han dado su fruto y ya se palpan en nuestra ciudad. Gracias a las gestiones con el Gobierno de España, en su etapa del Partido Popular, se han hecho posibles reivindicaciones históricas como los espigones y la escollera en el camino de La Azucarera o la finalización de la A-7. Además, se ha empezado a redactar el proyecto de encauzamiento del Río Adra. Ha sido un apoyo muy importante. Al igual que la Diputación de Almería con inversiones como el agua potable en La Alquería o su colaboración en los planes provinciales a través de los que hemos realizado obras de mejora en más de 30 calles. En cuanto a la Junta de Andalucía hemos sentido claramente el cambio de Gobierno. Es una administración con muchas competencias, con la que no había una relación fluida y que no estaba por colaborar con Adra. Después de 40 años y muchas gestiones conseguimos por fin la limpieza de un tramo del Río Adra que era de justicia. La inercia ha cambiado totalmente, la nueva Junta es consciente de que Adra puede experimentar una nueva transformación gracias a los proyectos de este equipo de Gobierno. En tan sólo dos meses hemos conseguido dar un impulso definitivamente a asuntos cruciales como el agua de Benínar para los regantes o la licitación de la pasarela de la Lonja para hacerla visitable. Además, he encontrado la mejor disposición para desbloquear el PGOU y dar un impulso al Puerto Deportivo, que son claves para el desarrollo económico y turístico de Adra. Los vecinos tienen que conocer quién está apoyando a Adra y quién no muestra tanto interés. Adra sale ganando siempre que gobierna el Partido Popular.

¿Qué espera del 26 de mayo?

- Me gustaría que los ciudadanos se sientan identificados con el proyecto de ciudad que tenemos para Adra y que ya hemos empezado a desarrollar. Tenemos por delante un reto muy ilusionante que pone en el centro de nuestro trabajo a los vecinos. Se percibe de nuevo esa recuperación de las inversiones que generan oportunidades. Y hemos sido capaces de desbloquear temas históricos para nuestra ciudad. Ahora que ya hemos dejado atrás la crisis económica y tenemos buena perspectiva de futuro me siento con más ganas y energía para continuar. Por supuesto, la voluntad de los abderitanos y abderitanas la respetaré siempre, pero me gustaría contar con su confianza.