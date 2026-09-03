Adra impulsa la construcción de un nuevo parque de bomberos

El Ayuntamiento de Adra, celebrado este jueves 3 de septiembre, ha puesto a disposición del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del ... Poniente Almeriense un solar para impulsar la construcción, implantación y puesta en funcionamiento de un nuevo Parque de Bomberos en el término municipal de Adra, a través de un convenio de colaboración. Así se ha acordado en el último pleno de la Corporación Municipal por unanimidad.

El alcalde, Manuel Cortés, en su intervención ha explicado que «se trata de un paso decisivo para hacer realidad una reivindicación histórica de Adra, que durante años ha venido reclamando poder contar con un retén de bomberos en el municipio». En este sentido, ha destacado que «han sido muchos años de peticiones, reuniones, trabajo y negociación con el Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense, un esfuerzo constante que ahora empieza a dar sus frutos». Asimismo, ha subrayado que «estas obras van a suponer un avance muy importante para Adra, porque nos permitirán disponer de un retén de bomberos en nuestro término municipal, acercando un servicio esencial a nuestros vecinos y vecinas y mejorando notablemente la capacidad y los tiempos de respuesta ante incendios, accidentes y cualquier otra situación de emergencia».

Este acuerdo supone un importante paso para reforzar los servicios de prevención y extinción de incendios, salvamento y atención de emergencias en el municipio, mejorando la capacidad de respuesta, incrementando la seguridad de las personas y los bienes y acercando este servicio público a los ciudadanos de la ciudad milenaria.

En virtud del convenio, el Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense asumirá la redacción del proyecto técnico, la ejecución de las obras, el equipamiento de las instalaciones, su puesta en funcionamiento y la posterior gestión del servicio. Por su parte, el Ayuntamiento de Adra pondrá a disposición los terrenos municipales necesarios para hacer realidad esta nueva infraestructura.

La memoria previa de la actuación cuenta con un presupuesto estimado de 1,7 millones de euros, que será financiada por el Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense con cargo a su presupuesto de inversiones. Esta cantidad se destinará a la implantación del retén operativo y a la ejecución de las instalaciones necesarias para prestar el servicio. El Consorcio será asimismo el encargado de dotar las instalaciones de los medios personales, materiales, técnicos y operativos necesarios para la correcta prestación del servicio, así como de conservar y mantener las instalaciones durante su utilización.

La parcela municipal se encuentra en el polígono de La Curva, en las inmediaciones de la rotonda del Pardero. Un enclave estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones. El convenio establece que la parcela deberá destinarse a esta finalidad en un plazo máximo de tres años y mantenerse vinculada al servicio durante los treinta años siguientes, garantizando así su utilización para la prestación del servicio público de prevención y extinción de incendios y salvamento.

Con la aprobación de este convenio, el Ayuntamiento de Adra avanza en la creación de una infraestructura estratégica para el municipio, que permitirá disponer de una respuesta más cercana, eficaz y eficiente ante incendios, accidentes y otras situaciones de emergencia, reforzando la protección y seguridad de los vecinos y vecinas de Adra.