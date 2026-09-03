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Adra impulsa la construcción de un nuevo parque de bomberos

El Ayuntamiento pone a disposición del CBP un solar junto a Avenida de la Legión para mejorar la respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad

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Adra impulsa la construcción de un nuevo parque de bomberos

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Adra, celebrado este jueves 3 de septiembre, ha puesto a disposición del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del ... Poniente Almeriense un solar para impulsar la construcción, implantación y puesta en funcionamiento de un nuevo Parque de Bomberos en el término municipal de Adra, a través de un convenio de colaboración. Así se ha acordado en el último pleno de la Corporación Municipal por unanimidad.

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