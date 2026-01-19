Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

IDEAL

Adra impulsará la segunda fase del Centro de Formación para el Empleo

Se beneficiarán de este programa 15 jóvenes con contrato de 1 año y con la obtención de certificado de profesionalidad

J. C.

Adra

Lunes, 19 de enero 2026, 23:11

El Ayuntamiento de Adra es nuevamente beneficiario del Programa de Empleo y Formación, antigua Escuela Taller, que permitirá desarrollar la segunda fase de ejecución del ... Centro de Formación para el Empleo en el Antiguo Matadero Municipal, dando continuidad al proyecto iniciado anteriormente en este espacio.

