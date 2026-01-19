Adra impulsará la segunda fase del Centro de Formación para el Empleo

El Ayuntamiento de Adra es nuevamente beneficiario del Programa de Empleo y Formación, antigua Escuela Taller, que permitirá desarrollar la segunda fase de ejecución del ... Centro de Formación para el Empleo en el Antiguo Matadero Municipal, dando continuidad al proyecto iniciado anteriormente en este espacio.

Gracias a esta iniciativa, un total de 15 jóvenes del municipio de Adra podrán beneficiarse de un programa que combina formación teórica y práctica con experiencia laboral, mediante contratos de formación con una duración de 12 meses. El inicio del programa está previsto para el primer trimestre de 2026.

El alcalde, Manuel Cortés, valoró «muy positivamente» la concesión de este programa y señaló que «esta iniciativa supone una doble oportunidad para nuestro municipio, ya que, por un lado, ofrece formación y empleo a jóvenes abderitanos y, por otro, nos permite seguir avanzando en la mejora de infraestructuras municipales destinadas a la formación y el desarrollo profesional».

Los alumnos y alumnas participantes obtendrán, además, certificados de profesionalidad en las especialidades de Fábricas de Albañilería, Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos, Urbanización y Pavimentos y Albañilería de Urbanización, «lo que contribuirá a mejorar notablemente su empleabilidad y cualificación profesional».

Asimismo, el primer edil destacó que «desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para atraer programas y recursos que generen oportunidades reales de empleo, especialmente para los jóvenes, y que contribuyan al crecimiento y futuro de Adra», concluyendo de esta manera el máximo responsable del Ayuntamiento.

Asimismo, el Programa de Empleo y Formación está financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con una inversión aproximada de unos 331.000 euros, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Administración autonómica y del Ayuntamiento de Adra con la formación, el empleo juvenil y la recuperación de espacios municipales para uso público.