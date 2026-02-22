Adra incorpora a 6 jóvenes desempleados a través del plan Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Adra ha incorporado a 6 jóvenes desempleados a su plantilla municipal, a través del programa Activa-T Joven, que se encuentran ya ... ocupando labores de peón de horticultura y jardinería y peón de obras públicas. El alcalde, Manuel Cortés, junto a la edil de Empleo, María Paz Fernández, ha dado la bienvenida a los nuevos empleados.

El primer edil ha destacado la importancia de seguir trabajando para fomentar el empleo «especialmente entre los más jóvenes, para que tengan oportunidad de acceder al mercado laboral».

En este sentido, ha subrayado que desde el equipo de Gobierno se continúa impulsando iniciativas que faciliten esa primera toma de contacto con el mundo profesional, conscientes de las dificultades que encuentran muchos jóvenes para incorporarse al mercado de trabajo sin experiencia previa.

Cortés ha incidido en que «apostar por el empleo juvenil es apostar por el presente y el futuro de Adra», ya que permite ofrecer nuevas oportunidades dentro del propio municipio y su crecimiento.

Asimismo, ha señalado que «la iniciativa 'Activa-T Joven' permite ofrecer una primera oportunidad laboral real, al tiempo que contribuimos a mejorar los servicios y espacios públicos del municipio».

El alcalde ha explicado que estos contratos no solo suponen un respaldo económico y formativo para los jóvenes participantes, sino que también repercuten de forma directa en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, gracias al refuerzo en áreas como la horticultura, la jardinería y las obras públicas.

«Con este tipo de programas conseguimos un doble objetivo: generar empleo y seguir avanzando en el mantenimiento y mejora de nuestros espacios comunes», ha añadido.

'Activa-T Joven'

Cabe recordar que 'Activa-T Joven' es una iniciativa destinada a promover el desarrollo de la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas del municipio mediante la adquisición de experiencia laboral en el ámbito local.

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que se encuentren desempleados, estén inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Gracias a esta iniciativa, el Consistorio contratará a un total de 12 personas jóvenes durante un periodo de seis meses, en el marco de proyectos impulsados desde el ámbito municipal. El programa está cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo y supone una subvención de 136.800 euros para el municipio de Adra.

Las contrataciones se realizarán para las ocupaciones de peón de horticultura y jardinería y peón de obras públicas, y todos los trámites de selección y gestión se llevarán a cabo a través del Servicio Andaluz de Empleo.