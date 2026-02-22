Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

'Activa-T Joven' es una iniciativa destinada a promover el desarrollo de la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas. IDEAL

Adra incorpora a 6 jóvenes desempleados a través del plan Activa-T Joven

Manuel Cortés ha dado la bienvenida a estos primeros trabajadores, que ocupan labores de peón de horticultura y jardinería y peón de obras públicas

J. C.

Adra

Domingo, 22 de febrero 2026, 20:32

El Ayuntamiento de Adra ha incorporado a 6 jóvenes desempleados a su plantilla municipal, a través del programa Activa-T Joven, que se encuentran ya ... ocupando labores de peón de horticultura y jardinería y peón de obras públicas. El alcalde, Manuel Cortés, junto a la edil de Empleo, María Paz Fernández, ha dado la bienvenida a los nuevos empleados.

