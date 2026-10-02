Adra inicia la construcción de su Jefatura de la Policía Local

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra han iniciado esta mañana la construcción del que será la futura Jefatura de la Policía Local ... en el Polígono La Azucarera. El presidente de la Institución Provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, han presidido el acto de colocación de primera piedra de las obras que materializarán esta nueva infraestructura destinada a mejorar la seguridad de los abderitanos y también de la reordenación de la plaza de acceso.

Para hacer realidad este proyecto, que va a ser fundamental para acercar el servicio policial a las barriadas más pobladas y que están en pleno proceso de expansión, se ha previsto una inversión conjunta de 1.700.000 € con cargo a los Planes Provinciales de Obras y Servicios.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado que «hoy empezamos a trazar la hoja de ruta de la seguridad de Adra para las próximas décadas». En este sentido, ha puesto en valor que un municipio que avanza y crece, superando los 26.000 vecinos y sumando casi un millar de nuevos habitantes en el último año, requiere de unas infraestructuras públicas a su altura. «Con esta nueva sede no solo se refuerza la seguridad en la ciudad, sino que se acerca la protección a las barriadas en plena expansión: Cuatro Higueras, Venta Nueva, La Curva y Puente del Río», ha añadido.

Del mismo modo, García Alcaina ha subrayado que esta primera piedra es el reflejo de «una Diputación que cumple con Adra». El presidente ha enmarcado esta actuación en una colaboración continua que se demuestra con otros proyectos en marcha, como la mejora de caminos rurales y carreteras, o la gran ampliación del Complejo Deportivo Miramar. «Esta nueva casa de la Policía Local es, en realidad, la casa de la tranquilidad y la convivencia de todos los abderitanos», ha concluido.

Por su parte, el alcalde ha destacado que «desde el Ayuntamiento de Adra estamos trabajando para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y para que nuestra Policía Local cuente con los recursos humanos, materiales y las infraestructuras que necesita para desarrollar su labor con las máximas garantías. Esta nueva Jefatura supone un paso muy importante, porque permitirá mejorar las condiciones de trabajo de nuestros agentes, modernizar el servicio y dotar a la Policía Local de unas instalaciones ubicadas en un enclave estratégico, porque Adra está creciendo y hay barriadas que están experimentando un importante desarrollo y queremos que los servicios públicos acompañen ese crecimiento y que la Policía Local esté cada vez más cerca de nuestros vecinos, vecinas y de la zona donde más se necesita su presencia. Un lugar, además, con mejores accesos y comunicaciones, que facilitarán una respuesta más ágil y eficaz en cualquier punto del municipio. Es una apuesta firme por la seguridad y por seguir mejorando los servicios públicos que prestamos a los abderitanos y abderitanas».

En este sentido, el primer edil ha añadido que «la seguridad es una responsabilidad compartida y requiere de la implicación y coordinación de todas las administraciones. Por eso, desde el Ayuntamiento también vamos a seguir reivindicando ante la administración competente que se refuercen los efectivos y los medios de otros cuerpos que prestan servicio en nuestro municipio, como la Guardia Civil. Adra está creciendo y necesitamos que nuestros recursos y servicios de seguridad crezcan al mismo ritmo, con más efectivos y mejores medios para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas».

Una jefatura para mejorar la seguridad del municipio

El nuevo edificio albergará la primera jefatura creada en exclusiva para la Policía Local en el municipio. La edificación se levantará sobre un solar rectangular de más de 540 metros cuadrados, y su distribución contará con casi 1.000 metros cuadrados repartidos en dos niveles:

Planta baja: Contará con un acceso público en la fachada sur. En esta zona se situarán los despachos de atención al ciudadano y al municipio, así como aseos y un ascensor que comunicará con la planta superior para asegurar la plena accesibilidad a la ciudadanía. Se ha concebido como un espacio moderno y diáfano.

Planta primera: Dispondrá de una entrada en la fachada norte de uso exclusivo policial. Esta planta albergará las estancias privativas, tales como vestuarios, zonas de descanso y despachos, pensadas para que los agentes puedan trabajar con eficacia y comodidad.

El proyecto no se limita a la construcción del edificio, sino que transformará el entorno mediante la reordenación de una plaza pública anexa de casi 1.000 metros cuadrados. En este espacio se generará un nuevo núcleo central verde dotado de arbolado, bancos y papeleras para que la ciudadanía pueda disfrutar al aire libre de manera amable y accesible. Además, se trazará un nuevo eje peatonal directo hacia la entrada principal bajo una pérgola y se habilitará un acceso rodado puntual que servirá como salida de emergencia para los vehículos del cuerpo de policía.