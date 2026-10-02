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Adra inicia la construcción de su Jefatura de la Policía Local

Ubicado en el Polígono La Azucarera, el nuevo edificio acercará el servicio policial a las barriadas más pobladas y que están en pleno proceso de expansión

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Adra inicia la construcción de su Jefatura de la Policía Local

Marcos Tárraga

Almería

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra han iniciado esta mañana la construcción del que será la futura Jefatura de la Policía Local ... en el Polígono La Azucarera. El presidente de la Institución Provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, han presidido el acto de colocación de primera piedra de las obras que materializarán esta nueva infraestructura destinada a mejorar la seguridad de los abderitanos y también de la reordenación de la plaza de acceso.

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