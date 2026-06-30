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Adra invita a disfrutar de las Fiestas de la Curva en honor a la Virgen de la Vega

La barriada celebrará sus días grandes del 3 al 5 de julio con un programa que volverá a reunir tradición, convivencia y devoción

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Fiestas de la barriada abderitana.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en las Fiestas de La Curva 2026, que se celebrarán los días 3, ... 4 y 5 de julio en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Vega. La Curva volverá a vivir unas jornadas marcadas por la alegría, el reencuentro y el orgullo de pertenencia a una barriada que destaca por su dinamismo, su hospitalidad y su fuerte sentimiento de comunidad.

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