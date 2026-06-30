Adra invita a disfrutar de las Fiestas de la Curva en honor a la Virgen de la Vega

El Ayuntamiento de Adra invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en las Fiestas de La Curva 2026, que se celebrarán los días 3, ... 4 y 5 de julio en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Vega. La Curva volverá a vivir unas jornadas marcadas por la alegría, el reencuentro y el orgullo de pertenencia a una barriada que destaca por su dinamismo, su hospitalidad y su fuerte sentimiento de comunidad.

Las fiestas constituyen una cita muy esperada para las familias y para todas las personas que cada año se acercan a compartir estos días de convivencia.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, destacó que «las fiestas de La Curva son una oportunidad para encontrarnos, compartir momentos únicos con familiares y amigos y mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad y nuestras raíces».

Asimismo, el primer edil pusp en valor el importante momento que atraviesa la barriada, con actuaciones como el nuevo Bulevar de La Curva y la ampliación y mejora del CEIP Nueva Andalucía, proyectos que contribuyen a reforzar la calidad de vida, la accesibilidad y los servicios para los vecinos y vecinas.

Durante estos días, La Curva se convertirá de nuevo en punto de encuentro para disfrutar de la programación festiva, de las actividades tradicionales y de los actos en honor a la Virgen de la Vega, en un ambiente de respeto, participación y convivencia.

El Ayuntamiento de Adra agradece la implicación de los mayordomos, asociaciones, colectivos, vecinos, feriantes y todas las personas que colaboran para hacer posible esta celebración, reafirmando el compromiso común con unas fiestas queridas y profundamente arraigadas en la ciudad. Desde el Consistorio abderitano se anima a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de las Fiestas de La Curva 2026, compartiendo unos días de alegría, devoción y unión vecinal.