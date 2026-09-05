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Adra lanza un concurso fotográfico en Instagram para premiar las mejores imágenes de su gastronomía local

La iniciativa, enmarcada en el proyecto 'Adra KmCero', se celebrará del 1 al 10 de septiembre y otorgará vales de hasta 150 euros para consumir en los establecimientos de hostelería del municipio abderitano

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Adra busca en Instagram la mejor fotografía de su esencia gastronómica.

Marcos Tárraga

Adra

El municipio de Adra se prepara para retratar la riqueza de sus fogones y sus productos autóctonos a través de las redes sociales. El Ayuntamiento ... abderitano, en el marco de la estrategia promocional 'Adra KMCERO – El sabor que alimenta a Europa', ha convocado oficialmente el Concurso de Fotografía 'Esencia Gastronómica Abderitana'. La iniciativa se desarrollará de forma íntegra a través de la plataforma Instagram entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026, con el propósito de visibilizar la identidad culinaria, el sector primario y la oferta turística de la localidad marítima.

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Adra lanza un concurso fotográfico en Instagram para premiar las mejores imágenes de su gastronomía local

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