Adra lanza un concurso fotográfico en Instagram para premiar las mejores imágenes de su gastronomía local

El municipio de Adra se prepara para retratar la riqueza de sus fogones y sus productos autóctonos a través de las redes sociales. El Ayuntamiento ... abderitano, en el marco de la estrategia promocional 'Adra KMCERO – El sabor que alimenta a Europa', ha convocado oficialmente el Concurso de Fotografía 'Esencia Gastronómica Abderitana'. La iniciativa se desarrollará de forma íntegra a través de la plataforma Instagram entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026, con el propósito de visibilizar la identidad culinaria, el sector primario y la oferta turística de la localidad marítima.

El certamen invita a participar a vecinos, visitantes y amantes de la fotografía sin necesidad de contar con experiencia o equipos profesionales. Las imágenes presentadas deberán reflejar los distintos eslabones que componen la cultura gastronómica de la ciudad, abarcando estampas cotidianas de la lonja pesquera, la actividad agrícola en la vega, la elaboración de recetas tradicionales, las tapas servidas en los bares o los encuentros compartidos alrededor de la mesa.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Proyectos Europeos, José Crespo, ha puesto en valor el papel estratégico de la cocina local como elemento diferenciador de la marca municipal. Crespo ha destacado que la gastronomía constituye la mejor carta de presentación de la ciudad, subrayando que el concurso busca proyectar la autenticidad de la cocina abderitana a través de la mirada directa de los agricultores, pescadores, hosteleros y comensales que viven y disfrutan a diario de los productos de la tierra y del mar.

Aprovechando la coincidencia temporal con la celebración de la Feria y Fiestas de Adra, la corporación municipal ha hecho un llamamiento explícito a inmortalizar los momentos festivos vinculados a la mesa. La ambientación de las casetas, los desayunos tradicionales y el tapeo característico de los días grandes del municipio servirán como escaparate privilegiado para capturar la esencia festiva y culinaria del Poniente almeriense mediante el uso de los dispositivos móviles.

Para formalizar la inscripción en la convocatoria, los participantes —que deben contar con un perfil público en la red social Instagram— deberán cumplir cuatro requisitos técnicos básicos. Resultará imprescindible seguir y etiquetar al perfil oficial @adra_kmcero, publicar la fotografía original en la cuenta personal dentro del plazo establecido e incorporar obligatoriamente tres etiquetas identificativas: #AdraKM0, #GastronomíaAdra y #EsenciaAbderitana. El periodo de recepción de propuestas concluirá el 10 de septiembre a las 23:59 horas.

Las bases del certamen estipulan de manera taxativa que las imágenes deben estar localizadas en el término municipal de Adra y ser inéditas. Se admitirán fotografías realizadas mediante teléfonos móviles, quedando rotundamente prohibido el uso de fotomontajes, la alteración sustancial de la imagen o el empleo de herramientas de Inteligencia Artificial para la generación de contenidos visuales.

La evaluación de las obras remitidas correrá a cargo de un jurado técnico especializado en fotografía, que contará con representación institucional del Consistorio y del programa 'Adra KMCERO'. El órgano evaluador ponderará la originalidad de la propuesta (40%), la capacidad para reflejar la esencia de la gastronomía abderitana (40%) y la calidad técnica de la toma (20%). Las interacciones sociales en la red, tales como el número de 'me gusta' o los comentarios recibidos, no serán tenidas en cuenta en la resolución final.

En cuanto a los galardones, el concurso establece tres reconocimientos económicos valorados en 150, 100 y 50 euros, respectivamente. La cuantía de los premios se entregará en forma de vales nominativos que las personas agraciadas podrán canjear para comer o cenar en cualquiera de los establecimientos hosteleros del municipio adheridos a la red 'Adra KMCERO'. Esta fórmula garantiza que el impacto económico de la iniciativa revierta de forma directa en el sector de la restauración local.

Los vales de consumo tendrán un periodo de validez de seis meses a partir de su emisión y serán entregados formalmente durante la ceremonia de clausura del proyecto europeo. La organización notificará el fallo del jurado a las personas premiadas mediante un mensaje directo privado en la propia aplicación de Instagram.

Con esta acción participativa, el Ayuntamiento de Adra reafirma su compromiso con la promoción de los productos de cercanía, el apoyo al tejido comercial y la proyección exterior de sus señas de identidad gastronómicas. Las bases reguladoras completas del certamen fotográfico pueden consultarse libremente a través de la web oficial del proyecto, adrakmcero.com.