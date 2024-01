Adra limita el horario de su nueva sala de estudio y prohíbe el acceso a menores de 16 años

M. T. Adra Miércoles, 3 de enero 2024, 18:11 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Dos semanas después de su inauguración oficial, son alrededor de 30 las solicitudes que se encuentra tramitando el Ayuntamiento de Adra para acceder a la nueva Sala TIC y Espacio Coworking. Aunque su uso está concebido para 24 horas y 365 días al año, en principio abre a las nueve de la mañana y cierra a las diez de la noche. Entre las normas de obligado cumplimiento, tener 16 años cumplidos y no atender llamadas telefónicas en la sala.

Ubicadas en Travesía Camino del Molino, número 10, las instalaciones ocupan 95 metros cuadrados. Repartidas en dos salas, una está dedicada al estudio -con nuevas tecnologías incorporadas- y otra es una espacio hecho para el emprendimiento. «Esta área cuenta con un sistema informático puntero que permite la verificación digital para el acceso (...). Tras adquirir este acceso, el usuario o usuaria tan solo tiene que instalar la aplicación móvil 'Nearkey'», puntualizaron desde el consistorio abderitano.

La solicitud de dicha acreditación se puede realizar en el Ayuntamiento de Adra, rellenando un impreso normalizado o a través de la sede electrónica www.sede.adra.es. Las solicitudes serán verificadas por personal municipal «en un plazo máximo de 24/48 horas hábiles». La tarjeta de uso de la sala es personal e intransferible, «permitiéndose solo el acceso de un usuario por tarjeta de uso». No se permite la reserva de espacios ni para uno mismo ni para terceros. Se ruega a los usuarios hacer uso de las instalaciones «solo durante el tiempo solicitado». Se debe utilizar cascos en los dispositivos de audio, mantener el móvil silenciado y no hacer uso del dispositivo «ni para hacer ni atender llamadas telefónicas». Además, se aconseja mantener bajo control y vigilancia las pertenencias personales: «El Ayuntamiento no se responsabiliza de su pérdida, sustracción o deterioro». Usar la sala conlleva aceptar las normas generales establecidas. «Su incumplimiento de alguna de ellas podrá suponer la privación del disfrute de estas instalaciones, así como sanciones previstas en la normativa general del Ayuntamiento de Adra», reiteraron desde el consistorio abderitano.

