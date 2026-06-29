Adra se llena de un ambiente motero por el VIII Aniversario Custom Poniente

Javier Cortés Adra 29/06/2026 a las 18:38h.

Adra vivió un intenso fin de semana con la celebración del VIII Aniversario de la Peña Motera Custom Poniente, una cita que congregó a numerosos ... aficionados y visitantes y que se saldó con un gran éxito de participación. Música en directo, sesiones de DJ, actividades de convivencia, concursos y la tradicional ruta motera conformaron una programación que llenó de ambiente el municipio y la Playa de San Nicolás.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, disfrutó de esta actividad junto a concejales del equipo de Gobierno, compartiendo con participantes y organizadores una cita ya consolidada en el calendario estival abderitano. Desde el Ayuntamiento se puso en valor el trabajo de la Peña Motera Custom Poniente y la importancia de impulsar eventos que dinamizan la ciudad, atraen visitantes y refuerzan la actividad social, turística y económica durante el verano.