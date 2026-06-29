 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

Adra se llena de un ambiente motero por el VIII Aniversario Custom Poniente

Una cita que congregó a numerosos aficionados y visitantes y que contó con música en directo, sesiones de DJ y actividades de convivencia, entre otros

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento del fin de semana.

Javier Cortés

Adra

Adra vivió un intenso fin de semana con la celebración del VIII Aniversario de la Peña Motera Custom Poniente, una cita que congregó a numerosos ... aficionados y visitantes y que se saldó con un gran éxito de participación. Música en directo, sesiones de DJ, actividades de convivencia, concursos y la tradicional ruta motera conformaron una programación que llenó de ambiente el municipio y la Playa de San Nicolás.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Adra se llena de un ambiente motero por el VIII Aniversario Custom Poniente

[]

Adra se llena de un ambiente motero por el VIII Aniversario Custom Poniente