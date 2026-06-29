Adra se llena de un ambiente motero por el VIII Aniversario Custom Poniente
Una cita que congregó a numerosos aficionados y visitantes y que contó con música en directo, sesiones de DJ y actividades de convivencia, entre otros
Javier Cortés
Adra
Adra vivió un intenso fin de semana con la celebración del VIII Aniversario de la Peña Motera Custom Poniente, una cita que congregó a numerosos ... aficionados y visitantes y que se saldó con un gran éxito de participación. Música en directo, sesiones de DJ, actividades de convivencia, concursos y la tradicional ruta motera conformaron una programación que llenó de ambiente el municipio y la Playa de San Nicolás.
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, disfrutó de esta actividad junto a concejales del equipo de Gobierno, compartiendo con participantes y organizadores una cita ya consolidada en el calendario estival abderitano. Desde el Ayuntamiento se puso en valor el trabajo de la Peña Motera Custom Poniente y la importancia de impulsar eventos que dinamizan la ciudad, atraen visitantes y refuerzan la actividad social, turística y económica durante el verano.